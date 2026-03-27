"Peaky Blinders: el hombre inmortal”: secuela regular de la serie con Cillian Murphy

"Peaky Blinders: el hombre inmortal" es una película de Tom Harper que supone, en cierta medida, una continuación en Netflix de la aclamada serie de televisión británica "Peaky Blinders", que se emitió durante seis temporadas entre 2013 y 2022, poco antes de que su creador, Steven Knight, mostrara entusiasmo para alcanzar la conclusión de la historia en un largometraje luego de la sexta temporada.

En lo particular, es un drama gansteril que cuenta con una actuación creíble de Cillian Murphy repitiendo el emblemático papel de Tommy Shelby, pero esto de alguna forma no es suficiente para elevar una trama predecible y genérica que atraviesa unos cuantos lugares comunes mientras explora temas de legado, trauma y redención en un contexto histórico de bombardeos y misiones secretas basadas en eventos reales.

Su argumento, ambientado en Birmingham durante el Blitz de la Alemani nazi en la Segunda Guerra Mundial, narra la odisea de Shelby como un hombre que vive aislado en su residencia, retirado de la vida pública después de la muerte de su hermano mayor Arthur y lidiando con los fantasmas del pasado que regresan para atormentarlo; mientras simultáneamente su hijo Duke dirige las actividades delictivas de los Peaky Blinders antes de negociar con un agente nazi que tiene el plan de someter económicamente al Reino Unido mediante la falsificación de grandes cantidades de moneda fabricada por los reclusos de los campos de concentración.

En términos generales, esta premisa estructura la narrativa sobre las fórmulas convencionales del cine gansteril, en la que el gánster reformado retorna al mundo del crimen para saldar las deudas pendientes.

El problema fundamental, no obstante, es que el guion de Knight, en su intento por mantenerse fiel al espíritu de la serie, incurre en momentos de exposición excesiva y diálogos que, en ocasiones, priorizan la mitología del protagonista sobre el desarrollo orgánico de la trama, a menudo manteniendo el conflicto central —la reconciliación familiar y las misiones de guerra— bajo un alcance limitado de situaciones que se resuelven de manera previsible y con giros efectistas que carecen de gancho.

Por tal razón, la narrativa se vuelve algo repetitiva mostrando las acciones de Tommy como un gánster atormentado que regresa junto al leal Johnny Dogs a un Birmingham bombardeado para reestablecer el vínculo roto con su hijo y tomar el control de los Peaky Blinders; los asaltos cometidos por los Peaky Blinders liderados por Duke al destruir fábricas y robar municiones; la alianza de Duke con el nazi para destruir la economía británica inyectando dinero falsificado.

Algunas subtramas, especialmente aquellas relacionadas al antagonista nazi John Beckett y las tareas gansteriles de Duke, se sienten subdesarrolladas, como relleno del protagonismo de Tommy.

A pesar de estos inconvenientes, la interpretación de Murphy consigue robarse unas cuantas escenas al encarnar una vez más a Rom Baro con una intensidad contenida y una presencia magnética, mostrándolo como gánster protector y moralmente ambiguo que, detrás de la mirada glacial y las pocas palabras, carga consigo el peso psicológico (el estrés postraumático de pesadillas, visiones y episodios de melancolía) por las pérdidas en la guerra y los familiares fallecidos, mientras ejerce actos de violencia fumando cigarrillos con pistola en mano. A su lado, Barry Keoghan es algo notable como el violento hijo del gánster, aunque su personaje resulta superficial.

Con ellos, Harper, al menos, concibe el asunto del mafioso en una puesta en escena que muestra algunos valores de producción en la auténtica reproducción de la época de los 40, el diseño de vestuario de los trajes elegantes y gorras Hatteras y, sobre todo, las atmósferas panorámicas encuadradas por una fotografía oscura y contrastada que evoca el estilo neo-noir de la serie original.

Su banda sonora, de igual modo, se incorpora con solvencia una selección ecléctica y anacrónica que incluye canciones post-punk de Fontaines D.C. Nada de esto, desgraciadamente, evita que su epílogo de Tommy Shelby transite por las zonas regulares del cine gansteril.

FICHA TÉCNICA

Título original: Peaky Blinders: The Immortal Man

Año: 2026

Duración: 1 hr. 52 min.

País: Reino Unido

Director: Tom Harper

Guion: Steven Knight

Música: Antony Genn, Martin Slattery

Fotografía: George Steel, Ben Wilson

Reparto: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan, Stephen Graham

Calificación: 6/10.