Lía Lockhart, la dominicana que protagoniza la nueva película de Manny Pérez, "La vida chueca"

Lía Lockhart, la actriz dominicana radicada en Estados Unidos, asume su primer protagónico en la industria del cine en la nueva película del destacado actor y director dominicano Manny Pérez, “La vida chueca”.

Lockhart, quien es conocida por su popular serie de personajes “Los Líos de Lía” en YouTube e Instagram, interpreta a Yuleisy, una mujer fuerte, resiliente y profundamente humana que, desde muy joven, ha debido tomar decisiones difíciles guiadas por el amor y la dignidad.

La cinta se encuentra en rodaje entre La Ciénaga y Santiago de los Caballeros, y cuenta con la producción ejecutiva de Ramón y Celines Verás, de Un Chin Media.

“A lo largo de la película la vemos reconstruirse y redescubrir su propia fuerza. Lo que más admiro de ella es que siempre se mantiene fiel a sí misma, y para eso se necesita mucho coraje”, expresó la actriz.

El reparto también cuenta con la actuación de Carlos Sánchez, Juan Fernández y Dominique Telemaque, junto a las participaciones especiales de Ovandy Camilo, La Pitonisa, El Nephew y Splou. Asimismo, se incorporan actores locales de Santiago y del sector La Ciénaga, donde se desarrolla parte importante de la trama.

Lía es oriunda de Santiago, y estará protagonizando su primer filme en su ciudad natal bajo la dirección de Manny Pérez, algo que representa un paso importante a nivel personal y en la carrera de la artista.

Lía LockhartFUENTE EXTERNA

“Mi sueño siempre ha sido ser una actriz dominicana que también pueda destacarse en el extranjero. Por eso, filmar mi primer protagónico en la ciudad que me vio nacer es un privilegio y una coincidencia muy hermosa. Y hacerlo de la mano de Manny Pérez, quien ha sido uno de mis ejemplos a seguir, se siente como una señal de que voy por el camino correcto”, expresó emocionada.

Además de esta producción, Lockhart forma parte del elenco de Marileidy, la película, inspirada en la vida de la campeona olímpica Marileidy Paulino, cuyo estreno está previsto para este año.

En Estados Unidos, protagoniza el cortometraje Proxy, también próximo a estrenarse. Como cineasta, presentará su cortometraje Extraño, que escribió y co-dirigió, mientras finaliza el guion de su primer largometraje.

Lockhart no se detiene. Con presencia en teatro, cine y plataformas digitales, encarna a una nueva generación de artistas latinas multidisciplinarias: creadoras con voz propia, visión autoral y un compromiso claro con contar historias veraces, sensibles y con propósito.