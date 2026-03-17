Comienza la Semana Más Corta en la PUCMM

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) inauguró el lunes la decimonovena edición de su festival de cortometrajes universitarios "Semana Más Corta 2026", un evento gratuito y abierto al público destinado a exhibir los proyectos audiovisuales desarrollados por sus estudiantes.

Este año, el festival está dedicado a la literatura dominicana y su influencia en el cine. Bajo el lema “Vivimos las palabras para soñar imágenes de la dominicanidad”, la cartelera presenta obras que exploran cómo la literatura local sirve de inspiración para nuevas narrativas cinematográficas.

Durante el acto de apertura, la directora de la Escuela de Comunicación de la PUCMM, Ana Bélgica Güichardo, destacó la evolución del evento. “La Semana Más Corta quiere trascender la lógica simple de la exhibición para constituirse en una plataforma académica cultural que articule la formación, la creación y la investigación”, señaló.

El festival cuenta con el apoyo de representantes de la industria del cine local. Zumaya Cordero, directora de operaciones de Caribbean Cinemas, anunció que los cortometrajes ganadores se proyectarán el próximo 25 de marzo en las salas de cine de Downtown Center.

Zumaya Cordero, directora de operaciones de Caribbean CinemasFUENTE EXTERNA

El acto contó además con la presencia de críticos, cineastas y diversas personalidades de la industria audiovisual dominicana. Entre los presentes se destacaron el presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine), Danilo Reynoso; el director del Festival de Cine Global de Santo Domingo, Omar de la Cruz, el escritor y guionista Miguel Yarull, entre otros.

Por su parte, la directora de la Dirección General de Cine (DGCINE), Marianna Vargas, valoró la temática de este año y motivó a los estudiantes a expandir sus proyectos. “Espero que alguno de ustedes se vea motivado a llevar su corto a largo en un futuro, y que podamos todos disfrutar de esto”, expresó.

Proyecciones

Enrique Féliz cantando en la Semana Más Corta 2026FUENTE EXTERNA

En el primer día de jornada se proyectaron los cortos “No vuelvas por el 12, Luis”, “Sol de acero”, “Para ti, Patricia” (ganador de la edición 2025), y “Pedro y el carnaval”, este último en homenaje al escritor e investigador Pedro Valdez, quien fue reconocido por la Escuela de Comunicación. El acto contó además con la participación de los cantautores Niní Cáfaro y Enrique Féliz.

El festival presentará más de 30 cortometrajes desde este lunes 16 hasta el jueves 19 de marzo, en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en el auditorio del campus de Santo Domingo. La ceremonia de clausura y premiación de las siete categorías del concurso se realizará el viernes 20 de marzo.

Programa académico

Acto inaugural Semana Más Corta 2026FUENTE EXTERNA

De manera simultánea a las proyecciones, el evento incluye un ciclo de talleres formativos que se imparten de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el octagonal 1 del edificio B1:

Martes 17: Taller “Política en la cultura dominicana”, impartido por la productora Minerva Film.

Miércoles 18: Taller “Mira Mi Corto”, a cargo de Elsa Turull (Grupo Larimar) y el crítico Marc Mejía, enfocado en la inserción de cortos en el mercado audiovisual.

Jueves 19: Taller sobre el software de edición DaVinci Resolve, impartido por el equipo técnico de la PUCMM.