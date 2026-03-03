PUCMM arranca la Semana Más Corta: 19 años de cine universitario

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) anunció la edición número 19 del festival de cortometrajes universitarios de la Semana Más Corta, evento que se ha mantenido de forma ininterrumpida superando incluso los retos de la pandemia.

Bajo el lema "Vivimos las palabras para soñar imágenes de la dominicanidad", se exhibirán más de 30 cortometrajes en el auditorio del campus de Santo Domingo entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche del lunes 16 al viernes 20 de marzo.

Para la directora de la Escuela de Comunicación, la doctora Ana Bélgica Güichardo, el objetivo de este año es enriquecer la narrativa cinematográfica de los estudiantes y dejarles una marca de identidad cultural. "La construcción de la identidad nacional empieza en las aulas y no en la industria", explicó.

Entre los invitados destacan figuras como Josefina Zaiter, Ibeth Guzmán y Pedro Valdés, autor de El Carnaval de Sodoma (obra adaptada en México y España, y llevada a cortometraje en el festival).

Se verán en pantalla grandes piezas de la literatura local, reinterpretadas por los estudiantes. Entre estas se destacan: Chinchina busca el tiempo, de Manuel del Cabral; La mujer, de Juan Bosch; poemas traducidos y la obra Ahora que vuelvo, Ton. Además, se suma a esto la dramatización musicalizada del poema 'Una primavera para el mundo', de René del Risco Bermúdez.

De las aulas a la proyección internacional

El profesor Félix Manuel Lora, coordinador de la carrera de Comunicación Audiovisual y crítico de cine, recordó que el festival nació hace 19 años como un proyecto empírico en la clase de Arte y Técnica Cinematográfica. Lo que comenzó como un ejercicio socializado con familiares y compañeros de clase, evolucionó exponencialmente.

Hoy, el proyecto integra a todas las carreras de comunicación: los estudiantes de corporativa manejan el protocolo, mientras que los de audiovisual asumen la producción y realización. Esta dinámica despierta rápidamente el interés de los alumnos de primer año, quienes se integran de forma voluntaria; de hecho, la canción de este año del festival fue realizada por un grupo de nuevo ingreso.

Sobre esta integración y la naturaleza del evento, el docente precisó lo siguiente: “La Semana Más Corta no es de nosotros los profesores, sino de los estudiantes; nosotros somos únicamente sus guías”.

Actualmente, gracias al festival, hay egresados trabajando en la industria de países como Japón y Argentina, como Ana Paula Reyes, quien lleva una década produciendo. Asimismo, una anécdota que compartió Güichardo fue recordar que en la primera edición, el premio a la actriz principal fue otorgado a Judith Rodríguez, hoy figura multipremiada internacionalmente.

El festival cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) y, como es tradición, los mejores trabajos llegan a las salas de cine comerciales durante 'El día más corto' o 'La noche de premiados'. Además, este año participarán referentes como Enrique Féliz en el ámbito musical, sumándose a figuras del cine como Archie López, quien estuvo presente en la edición pasada.

Agenda

La agenda educativa se desarrollará de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. El martes 17, la productora Minerva Film impartirá el taller “Política en la cultura dominicana”.

El miércoles 18, el Grupo Larimar con su presidenta Elsa Turull de Alma y Marc Mejía, crítico de cine y director de comunicación de Cine Dominicano, dictará “Mira Mi Corto”, enfocado en estrategias de proyección y distribución. El jueves 19, el equipo técnico de la universidad ofrecerá un taller sobre el software de edición DaVinci Resolve.

La clausura será el viernes 20 con la premiación en siete categorías locales y la entrega del premio al Mejor Corto Interuniversitario, compitiendo la Uasd, Unapec, Unibe, Intec, Infotep y la Escuela de Artes de Chavón. El montaje cuenta con el apoyo de Listín Diario, la Junta Central Electoral (JCE), Banco Popular, CDN, El Nuevo Diario, El Caribe y El Dinero.

Rumbo a dos décadas

De cara a su aniversario número 20, el proyecto ha completado un ciclo biológico. Quienes lo dirigen la tratan como una niña a la que, cuando llegó a la edición 15, se le celebró como quinceañera; a los 18 alcanzó la mayoría de edad, y a los 20 entra en una etapa nueva en la cual se convierte en joven adulta.

Ante un mundo que ha cambiado drásticamente, la Semana Más Corta entrará en un proceso de relanzamiento estratégico el 23 de marzo para seguir siendo una apuesta educativa relevante. Sobre el futuro inmediato de este evento, la directora Ana Bélgica Güichardo fue directa y señaló: “Para la número 20 necesitamos hacer un rebranding”.