Los Oscar traerán de regreso a los ganadores de actuación del año pasado: Zoe Saldaña, Culkin, Madison y Brody
En la gala del año pasado, Saldaña, Madison y Culkin ganaron su primer Óscar. Brody ganó su segundo premio a mejor actor por su papel en "El Brutalista".
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el jueves que los ganadores del premio a mejor actor Adrien Brody y Mikey Madison y los ganadores del premio a mejor actor de reparto Kieran Culkin y Zoe Saldaña presentarán trofeos en la 98ª edición anual de los Premios Oscar.
Los actores son los primeros presentadores anunciados para la ceremonia del 15 de marzo, que será presentada por Conan O'Brien. El programa se transmitirá en vivo por ABC a partir de las 7 p. m. hora del este/4 p. m. hora del Pacífico.
“Sinners” es la película más nominada de este año, rompiendo el récord de más nominaciones para una sola película con 16.
Los premios Oscar frecuentemente hacen que los ganadores del año anterior presenten trofeos en las categorías de actuación.
¿Quién está nominado al Oscar este año?
Las nominadas de este año a mejor actriz son Jessie Buckley por “Hamnet”, Rose Byrne por “If I Had Legs I'd Kick You”, Renate Reinsve por “Sentimental Value”, Emma Stone por “Bugonia” y Kate Hudson por “Song Sung Blue”.
Los nominados a mejor actor son Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, Ethan Hawke por “Blue Moon”, Michael B. Jordan por “Sinners” y Wagner Moura por “The Secret Agent”.
En la categoría de actor de reparto, los nominados son Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn y Benicio del Toro por “One Battle After Another”, Stellan Skarsgård por “Sentimental Value” y Delroy Lindo por “Sinners”.
Las nominadas a mejor actriz de reparto son Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”, Amy Madigan por “Weapons”, Wunmi Mosaku por “Sinners” y Teyana Taylor por “One Battle After Another”.