Nueva comedia dominicana "De tal palo tal astilla" lista para su estreno

La producción cinematográfica, que reúne a dos generaciones del humor dominicano, es protagonizada por Raymond Pozo, Miguel Cespedes, Honny Estrella y Los Novel Poppys

Elenco de la nueva película dominicana "De tal palo tal astilla", encabezado por Raymond Pozo y Miguel Céspedes y que incluye a Los NovelPoppys (Alex Díaz y César Calcagno) y Hony Estrella.

A partir del 5 de marzo llega a las salas de cine del país la comedia "De tal palo tal astilla", una película que une en un protagónico a dos generaciones de humor: la trayectoria de más de 35 años de los Reyes del Humor, Raymond y Miguel, junto con la nueva generación del humor en plataformas digitales, Los Novel Poppys (Alex Díaz y César Calcagno), así como también a la actriz Hony Estrella.

También incluye a Agustín Rousseau, Delane Marie y Yamileth González (La González), comediante dominicana radicada en España.

Además, cuenta con la actuación de Rafa Bobadilla, Manuel Raposo, Manuel Chapuseaux, Luinnis Olavarría, Laura Leclerc, Peluche Radio y Carola Vidal. 

La película es con guion de Kendy Yanoreth Calcaño con música de Mario Sévigny, así como de Raymond y Miguel.

La comedia familiar mezcla el suspenso de una manera peculiar al desaparecerse un objeto valioso, lo cual desata el caos, la sospecha de todos y la búsqueda, llena de humor, del culpable, indican sus promotores.

Este filme cuenta con un sencillo original interpretado por Raymond y Miguel, Los NovelPoppys con una participación especial de Nino Freestyle, cuenta con un video clip disponible en todas las plataformas digitales, compuesto por William Viloria, con arreglos de Azarias Santana.

