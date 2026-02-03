"Animales", la nueva producción de Bougroup que ofrece “menos flores y más sudor”

“Animales”, una producción cinematográfica que promete elevar el cine dominicano a través de una trama diferente, celebró su premier en Douwtowm Center, Santo Domingo la noche del pasado martes.

Caribbean Cinemas, ubicada en el tercer nivel de la plaza comercial, recibió a varias figuras que entre sonrisas y conversaciones compartieron abrazos y fotos para guardar en el baúl de los recuerdos (redes sociales).

Además, el estreno contó con la presencia de Pamela Sued, Vitaly Sánchez, Nashla Borgaert, David Maler, Frank Perozo, Mar Bonelly y Camila Issa, quienes forman parte del elenco actoral.

Otras figuras como María Angélica Ureña, Juan Carlos Pichardo, Nelfa Núñez, Jenny Blanco, Yasser Michelén, Gabriel de la Rosa, Ingrid Gómez, Melissa Pol y otros, se dieron cita al lugar, al tiempo que mostraban entusiasmo y altas expectativas por la nueva propuesta y personalidades que se presentan en la cinta.

Para Pamela Sued, un mensaje que deja esta película es la siguiente: “Si abres la puerta incorrecta muchas cosas pueden pasar y muchas cosas se pueden salir de control”.

Nashla Bogart posa en un estand después de la premier de "Animales".Fuente externa

La actriz que interpreta a Sofia en el celuloide aseguró en medio de sus colegas y amigos, que su mayor reto fue “tener que desdoblarse y salir de su zona de confort”, ya que en su personaje” es manipuladora y un tanto maquiavélica”, como ella lo describe.

Mientras que para Frank Perozo, esta es una de las películas “más entretenidas que he tenido la oportunidad de leer y ver”. El actor, emocionado, recordó el nivel de adrenalina que disfrutó en escenas que explicó “vivirlas en carne propia” por las emociones tan fuertes que sentía de momento.

Al tiempo que destacó la producción como una mezcla de género que marca una trama diferente a las filmaciones anteriores que se han expuesto en las pantallas grandes criollas.

David Maler, por su parte, describe “Animales” como una película que presenta cosas nuevas que no se habían visto en el séptimo arte, es “una producción muy fresca y freca, las dos cosas”.

Por otro lado, la pareja de esposos Christian Rizek conocido popularmente como "Chris Videos" y Sermarie Moya, "Vaca Loca" debutan en el cine dominicano, como nuevos talentos.

Como pareja en la vida real, Chris y Sermarie también dan su primer paso en los cines juntos. Aunque enfatizaron estar dispuestos a trabajar por separados.

Ambos declararon que es su primera vez en la pantalla grande, pero tienen la certeza de que no será la única.

La gala estuvo llena de expectativas y emociones tanto por ver la trama que promete sudor y excitación, como también por los actores que describen como excelentes talentos dominicanos.

Vicente Alamá, Héctor M. Valdez, Mariana Vargas (directora de DGCINE) y José Ramón Alamá, representantes de la productora Bougroup.Fuente externa

La cinta, a cargo de la productora Bougroup, dirigida y escrita por José Ramón Alamá, busca destapar algunas realidades que se viven pero no se exponen.

La historia muestra a través del arte de la actuación, la verdad y las consecuencias de las decisiones que se toman, al igual que la manera en que las personas dejan que otros jueguen con sus mentes.