Channing Tatum revela que ser padre influyó en cómo enfrentó la crudeza de 'Josephine'

La paternidad marcó el acercamiento del actor estadounidense Channing Tatum a 'Josephine', una película en competencia en el Festival de Cine de Sundance que explora el trauma que enfrenta una niña de ocho años tras un suceso devastador.

Tatum interpreta a Damien, el padre protector de Josephine, a quien da vida Mason Reeves, una niña que es testigo de un crimen atroz hacia una mujer en el Golden Gate Park de San Francisco.

"Tener una hija de 12 años influyó en cómo negocié mi relación con Mason, tanto dentro como fuera de cámara. Traté de asegurarme de que ella estuviera bien y de que tuviera una buena experiencia, porque es una película dura de hacer, especialmente para alguien que no ha actuado antes", explicó Tatum a los medios durante su paso en la alfombra roja.

El actor subrayó que el proyecto le exigió una sensibilidad especial, no solo como intérprete, sino como adulto responsable en un rodaje que aborda la violencia desde la mirada de una menor.

"Pasamos buenos momentos y ella entendió incluso cuando tuve que ser estricto con ella", apuntó.

Reeves, quien debutó como actriz en esta película, contó a la prensa que no conocía a Tatum cuando fue seleccionada para el proyecto y que disfrutó trabajar junto al actor de 'Roofman', con quien, relató, solía jugar entre escenas.

'Josephine', producida por David Kaplan ('The Brutalist'), está basada en la experiencia personal de su directora, la brasileño-chino-estadounidense Beth de Araújo, quien de niña fue testigo junto con su padre de una violación.

"Escribí esta película en un acto de desesperación, sin pensar nunca en su futuro; solo necesitaba escribirla porque simplemente no podía hacer nada más para calmar mis miedos. No sabía cómo hablar de ello en ese momento, así que en su lugar creé la historia de 'Josephine'", escribió De Araújo en las notas de prensa del filme.

La organización del Festival de Cine de Sundance dará a conocer a los ganadores de esta edición, la última en su sede original de Park City (Utah), el 30 de enero, pero continuará con actividades hasta el 1 de febrero.

El evento de cine independiente más importante de Estados Unidos está dedicado a su fundador, el actor, activista y director Robert Redford, fallecido el pasado 16 de septiembre.

Este viernes se espera la presencia de Olivia Wilde en la presentación de la cinta 'I Want Your Sex', del director Gregg Araki, así como de la estrella pop Charli XCX en el estreno de su falso documental 'The Moment'.