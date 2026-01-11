Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cine

Zoe Saldaña llega a la cima como la actriz más taquillera del momento

Scarlett Johansson, fue superada por Saldaña y desplazada de primer a segundo lugar, por una diferencia de 100 mil millones de dólares.

Zoe Saldaña se llevó el primer premio de la 82ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

Zoe Saldaña se posiciona como la actriz mas taquillera del momento.foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Yarina NúñezSanto Domingo, RD.

La actriz estadounidense, Zoe Saldaña, logró llegar a la cima, posicionándose como la actriz más taquillera del momento a nivel mundial.

Scarlett Johansson, fue superada por Saldaña y desplazada de primer a segundo lugar luego de su crecimiento económico que acumula por el momento de aproximadamente 15,500 mil millones de dólares, sobrepasando a Johansson con 100 mil millones.

Además de convertirse en la reina del cine gracias a su participación en varias filmaciones como Avatar, Avatar: el camino del agua, Avatar: fuego y cenizas y otras producciones más, la actriz goza de varios premios importantes como El Oscar, el Globo de Oro y el Critics’ Choice en la catergoría “mejor actriz de reparto”, son algunos de los galardones que la posicionan como una de las actrices más famosas del momento. 

