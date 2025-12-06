De "Batman" a "Friends", las producciones que compra Netflix con la adquisición de Warner y HBO

Con la adquisición de Warner Bros. Discovery por un montante que rondará los 82.700 millones de dólares, Netflix compra una de las cinco míticas 'majors' de Hollywood y obtiene acceso a más de un siglo de producción cinematográfica. Pero además, este acuerdo también supone que el gigante del streaming se hace con HBO, factoría de muchas de las series más aclamadas de la historia... y varias de las que son referencia en la actualidad.

En el plano cinematográfico, además de incluir franquicias icónicas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, Mad Max, Batman,Superman y el resto de personajes de DC, el revolucionario acuerdo también supone acceso a títulos míticos de la historia del cine como Centauros del desierto, Casablanca, La chaqueta metálica, Un tranvía llamado Deseo, Los Goonies, El resplandor, Blade Runner, La historia interminable o Sin perdón.

En el ámbito de las series, además de algunas de las producciones más aclamadas de la historia como The Wire, Los Soprano, Hermanos de angre, A dos metros bajo tierra, Deadwood o True Detective, la adquisición de HBO también supone para Netflix hacerse con algunos de los títulos de referencia en el presente y en el futuro más inmediato como The Last of Us, The Pitt, las precuelas de Juego de tronos (La Casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos) o la serie de Harry Potter, cuya primera temporada está en producción.

Estos son algunos de los títulos y propiedades más valiosas que pasan a Netflix, que incluyen algunas de las sagas más lucrativas de la historia del cine:

HARRY POTTER

​EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

DC EXTENDED UNIVERSE (DCEU O SNYDERVERSE)

​BATMAN (FRANQUICIA COMPLETA)

​SAGA MATRIX

​EXPEDIENTE WARREN (THE CONJURING)

​DUNE

​GODZILLA Y KONG (MONSTERVERSE)

El catálogo completo de HBO representa para Netflix hacerse con la que es considerada la biblioteca de televisión de mayor prestigio del mundo con títulos como Los Soprano, The Wire, Oz, Deadwood o A dos metros bajo tierra, que marcaron la conocida como Edad de Oro de las series.

También destacan producciones tan populares como Succession, Westworld, True Blood, Boardwalk Empire, Chernobyl, Silicon Valley, The Night of, Hermanos de Sangre, The Leftovers, Roma, Sexo en Nueva York, Curb Your Enthusiasm, Big Little Lies, Mare of Easttown, Heridas abiertas o True Detective.

Netflix adquiere también el extenso catálogo de Warner Bros. Television Studios que incluye sitcoms clásicas como Friends, The Big Bang Theory, Dos hombres y medio o dramas tan legendarios como Urgencias (ER), El ala oeste de la Casa Blanca, icónicas series juveniles como Gossip Girl o Las chicas Gilmore y también todas las series del Arrowverse y las derivadas de personajes DC como Smallville o Batman: The Animated Series.

Precisamente en animación también hay títulos destacados como el catálogo completo de los Looney Tunes, Scooby-Doo y el catálogo completo de Hanna-Barbera con legendarias series como Los Picapiedra, El oso Yogui, Popeye el marino, Los autos locos o Las Supernenas.

Actualmente, los grandes títulos en marcha de HBO Max son The Last of Us, que ya prepara su tercera temporada, La Casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos (ambas precuelas de Juego de tronos), el éxito reciente de Task, serie de Mark Ruffalo renovada para una segunda temporada, el drama médico de The Pitt que ya tiene lista su segunda entrega, Dune: La profecía o It: Bienvenidos a Derry, la expansión de la obra de Stephen King que conecta todo el universo del autor.

Con su compra, Netflix no adquiere Discovery Global, que será escindida como empresa independiente antes de completar la transacción. Esto significa que quedan fuera CNN y medios de noticias; TNT Sports y canales deportivos; Discovery Channel, Animal Planet, TLC y canales de no ficción; HGTV y Food Network.