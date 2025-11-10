De Nizao al cine: “Marileidy”, la historia de la medallista olímpica que llegará al séptimo arte

Downtown Center fue el escenario para la presentación oficial del teaser, el póster y los primeros detalles de la película “Marileidy”, una producción encabezada por la periodista y cineasta Jessica Hasbun y el productor Kelvin Liria.

Uno de los momentos más memorables de la velada se produjo cuando Marileidy Paulino, la campeona olímpica que inspira la cinta, se presentó en la sala junto a Yisneidy Alcántara, la joven atleta que la interpreta en la gran pantalla. Ambas vestían de manera idéntica, provocando una ovación espontánea del público. Ese gesto simbólico —la atleta real y su reflejo cinematográfico frente a frente— marcó un instante de profunda emoción que unió al deporte y al arte bajo un mismo aplauso.

La conducción de la actividad estuvo a cargo de la reconocida comunicadora Yinnette Then Comprés, mientras que Jessica Hasbun moderó un conversatorio, donde Marileidy y Yisneidy compartieron sus vivencias, sus sacrificios y el poder transformador de los sueños alcanzados con esfuerzo.

Dirigida por Tito Rodríguez, con la dirección de fotografía de Oliver Mota, la producción de línea de Yuneidys Lachapell y el guion de Junior Rosario, basado en los escritos de la propia Marileidy, la película fue filmada en locaciones de la República Dominicana y Colombia. Su rodaje, desafiante y ambicioso, reunió a un equipo de talentos locales e internacionales, demostrando que el cine dominicano puede contar historias universales con sello propio.

“Esta primera película significa mucho para mí, porque retrata la vida de un ser humano extraordinario. Marileidy es sinónimo de disciplina, humildad, resiliencia y grandeza. Llevar su historia a la pantalla es un acto de inspiración para las nuevas generaciones y un mensaje al mundo: desde aquí también se cuentan historias que merecen ser escuchadas”, expresó Jessica Hasbun.

Por su parte, Kelvin Liria destacó: “Desde el inicio, en 2020, tuvimos una visión muy clara de lo que queríamos mostrar. Fue un proceso largo, exigente, pero profundamente gratificante. Hoy mostramos el fruto de un trabajo en equipo que combina pasión, entrega y el compromiso de elevar el cine dominicano al nivel que merece.”

Ambos productores recordaron que el proyecto nació a partir de la serie documental “Quisqueyanos Valientes”, que retrata a los atletas dominicanos de alto rendimiento, y de la necesidad de mostrar el lado más humano detrás de los triunfos: las horas de entrenamiento, los sacrificios y los sueños que levantan una nación.

Durante el evento, realizaddo en una de las salas de Caribben Cinemas, se anunció también la serie “The Making of Marileidy”, que se estrenará el miércoles 12 de noviembre a las 7:00 p.m. por Noticias SIN y Mucho Más por Color Visión, Canal 9. Esta serie de ocho capítulos revelará el detrás de cámaras, las entrevistas exclusivas y el proceso creativo que dio vida a la película, destacando la importancia de la Ley de Fomento al Cine y el impacto positivo de las producciones que inspiran y representan el orgullo dominicano.

“Agradecemos de corazón a los inversionistas y colaboradores que creyeron en este sueño. Gracias a su apoyo, historias como la de Marileidy trascienden la pantalla y se convierten en patrimonio de nuestra identidad como pueblo”, agregó Hasbun.

El estreno mundial de “Marileidy” está previsto para el verano de 2026, justo después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la meta de llevar el orgullo dominicano a salas nacionales e internacionales, y participar en festivales de cine de renombre mundial, posicionando a la República Dominicana como una potencia emergente del cine deportivo y humano.