Sydney Sweeney arrasa en el TIFF con 'Christy', lo que aviva los rumores sobre los Oscar

Sydney Sweeney acudió al Festival Internacional de Cine de Toronto con la intención de hablar de su nueva película, "Christy", no de su campaña publicitaria para American Eagle. Tras la entusiasta acogida de la película, su deseo se ha cumplido.

La actriz de 27 años, nominada al Emmy, generó inmediatamente interés en los Oscar por su actuación en la película biográfica de David Michôd sobre la boxeadora Christy Salters Martin. Para el papel, Sweeney se transforma en la pionera del boxeo que surgió de Virginia Occidental como la "Hija del Minero" para llegar a la cima de su entonces incipiente deporte.

Tras una entusiasta recepción por parte del público del TIFF el viernes, Sweeney se paró junto a Martin en el escenario del Teatro Princesa de Gales y lo calificó como la experiencia de su vida.

"Fue un sueño hecho realidad, como actor, como persona", dijo Sweeney.

Aunque Martin tuvo una carrera condecorada con cinturones y una portada de Sports Illustrated, su historia está marcada por la lucha. Fue criada para negar su identidad gay y, en cambio, se casó con su entrenador, Jim Martin. Tras años de abuso psicológico y físico, este intentó matarla en 2010, apuñalándola y disparándole repetidamente. Jim Martin fue condenado a 25 años de prisión. Falleció el pasado noviembre.

La actuación de Sweeney junto a Ben Foster, quien interpreta a Jim Martin, fue rápidamente aclamada como la mejor hasta la fecha. El TIFF ha sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento para las campañas de los Oscar, y la entusiasta recepción de "Christy", y en particular de Sweeney, parecía segura de que la incluiría en la conversación sobre los premios.

En cualquier caso, "Christy" le ofrece a Sweeney el mejor escaparate en pantalla grande de su carrera en rápida evolución. Y dado que aparece a lo largo de la película con el pelo corto y oscuro y una complexión más musculosa, también es su actuación más atrevida y menos glamurosa hasta la fecha.

Martin, al elogiar a Sweeney, explicó cómo su imagen de boxeadora —rimbombante y egoísta— no reflejaba su timidez ni su deseo de ayudar a los demás. Desde su experiencia cercana a la muerte, Martin ha trabajado para ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica.

“Tengo esas dos facetas de mi personalidad. Y creo que por eso Sydney Sweeney está haciendo un trabajo tan increíble”, dijo Martin. “Logró ser una persona totalmente diferente que ninguno de ustedes esperaba. No era la bella y sexy Sydney. Era la Christy fuerte y robusta”.

Antes del estreno, Sweeney evadió las preguntas sobre su reciente campaña publicitaria para American Eagle con el eslogan "Sydney Sweeney tiene unos vaqueros geniales", un juego de palabras con "geniales". Los críticos acusaron al anuncio de glorificar la blancura. La cadena ha afirmado que la campaña "se centra, y siempre se ha centrado, en los vaqueros".

Antes del festival, Sweeney le contó a Vanity Fair que iría al TIFF para promocionar su película. "No estoy allí para hablar de vaqueros", dijo. "La película trata sobre Christy y de eso es de lo que voy a hablar".

“Christy” se estrenará en cines el 7 de noviembre de la mano de su coproductora Black Bear, en su primera incursión en la distribución. Sweeney también es productora de “Christy”, con Martin como consultor.

Sweeney dijo que entrenó tres veces al día durante dos o tres meses para prepararse para las escenas de boxeo. Tenía un entrenador de boxeo, un nutricionista y entrenadores de pesas. "Y mucho Chick-fil-A", añadió. "Muchos batidos, muchos batidos de proteínas".

"Pero fue increíble poder encarnar plenamente a una mujer tan poderosa", dijo Sweeney. "Me sentí aún más fuerte".