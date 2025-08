Del escenario al "streaming": cómo la cinta 'KPop Demon Hunters' coronó la conquista del K-pop

La película 'KPop Demon Hunters' se convirtió en la cinta animada original más vista en la historia de Netflix, rompiendo récords y consolidando al K-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

Desde su estreno, la película dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, y producida por Sony Pictures, no solo ha roto récords de audiencia en Netflix con millones de visualizaciones en todo el mundo, sino que también ha trascendido al terreno musical, posicionándose en la cima de listas globales como Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. gracias a los temas de su banda sonora.

El éxito del filme no debería ser una sorpresa: el fenómeno cultural del K-pop ha crecido desmedidamente desde 2020, cuando la pandemia impulsó aún más su expansión global y grupos como BTS lanzaban temas como 'Dynamite' o 'My Universe' junto a Coldplay, o las chicas de BLACKPINK presentaron su disco 'THE ALBUM' que contenía temas como 'How You Like That' y 'Ice Cream'.

Por ello, el fenómeno que está causando 'K-Pop Demon Hunters' puede interpretarse como la evolución natural de la estrategia multiplataforma que define al género, reconocido por sus conceptos visuales audaces, estética futurista y narrativas estilizadas.

Además, al tratarse de una historia original, la película refleja el interés del público por propuestas frescas, en contraste con el desgaste que han comenzado a generar las secuelas y nuevas versiones de éxitos pasados, a las que los estudios apuestan con frecuencia.

De acuerdo con Billboard, la canción 'Golden', del grupo ficticio del filme HUNTR/X, supera los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez.

El tema principal, interpretado por las protagonistas al final de la película, coronó esta semana el Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % respecto a la semana anterior. Así, superó éxitos como 'Ordinary' de Alex Warren, que quedó en segundo lugar; 'Jump' de BLACKPINK, en tercero; y 'Daisies' de Justin Bieber.

Y más canciones de la banda sonora continúan escalando posiciones en el ránking: 'Soda Pop' y 'Your Idol', interpretadas por la también ficticia agrupación Saja Boys, alcanzaron el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Entre el futurismo y la mitología

La película lleva más lejos el enfoque cultural con el que se ha identificado al género, incorporando elementos del folclore surcoreano en su narrativa, algo más común en el anime japonés, que ha explorado estos temas durante años.

El filme sigue a Rumi, Zoey y Mira, tres jóvenes estrellas de la banda de K-pop HUNTR/X que, en secreto, protegen a la humanidad de fuerzas demoníacas utilizando su música y coreografías como "cazadoras" del inframundo.

Los problemas comienzan cuando se enfrentan al grupo Saja Boys, inspirados en los recolectores de almas de la mitología coreana, quienes roban las almas de los fans para intentar recuperar el control de la Tierra.

Aunque la historia parece lejos de concluir, el medio especializado The Wrap reportó que Netflix está considerando expandir la propiedad intelectual a una trilogía, pero la plataforma aún no ha confirmado nada oficialmente.

De concretarse, es probable que estas futuras producciones profundicen en la infancia de Zoey y Mira, ya que en esta primera entrega solo se aborda la historia de Rumi. De hecho, la directora Maggie Kang aseguró a Variety que, de tener la oportunidad de continuar, le gustaría explorar más a fondo esos personajes y sus orígenes.