Conoce a David Corenswet, el nuevo Superman del cine

Fiel al estilo de Clark Kent, el nuevo Superman querría corregir el récord.

David Corenswet dio una entrevista a Entertainment Weekly en 2019 donde dijo que su "ambición ilógica" era interpretar a Superman.

En ese momento, el papel no estaba disponible. Y Corenswet, graduado de Julliard y originario de Filadelfia, se estaba labrando un nombre en la industria, con papeles revelación en dos series de Ryan Murphy para Netflix: "The Politician" y "Hollywood". Alto, moreno y, ya saben, guapo, llevaban tiempo diciéndole que se parecía a Superman. No creía, según declaró a The Associated Press en una entrevista reciente, que fuera a tener la oportunidad de interpretarlo.

Pero unos años después, fue elegido para protagonizar "Superman" de James Gunn, que marcará el comienzo de una nueva era, y esperemos que de gran éxito, para el universo cinematográfico de DC cuando se estrene en cines el 11 de julio. Y esa cita, antes inocente, cobró vida propia. Muchos titulares e historias la malinterpretaron y escribieron que él había dicho que era el papel de sus sueños, como si lo hubiera hecho realidad.

“Dije que era mi ambición más allá de lo imaginable, lo que quería decir que no había forma de que se pudiera hacer realidad”, dijo Corenswet, de 31 años. “Pensé: '¿A quién no le encantaría interpretar un papel icónico como ese? ¿No sería increíble e imposible si viviéramos en un universo donde eso siquiera se pudiera considerar?'”

“Él es Superman”

Justo cuando Gunn empezaba a pensar en el reparto de su nueva película de Superman, decidió ver "Pearl", la película de su amiga Ti West. En esa comedia de terror oscura, Corenswet le pareció una presencia interesante y carismática. Interpretó a un proyeccionista en un cine local que llama la atención de Pearl (y, más tarde, se enfrenta a su ira). West también tenía buenos comentarios sobre él.

“David fue una de las primeras audiciones que conseguí”, dijo Gunn. “Al instante, fue un alivio porque tenía un encanto juguetón que no se apreciaba en 'Pearl'. Tenía sentido del humor. Eso me hizo pensar: '¡Oh, este podría ser un candidato ideal!'”.

Eso fue solo el comienzo del largo proceso de casting. Incluso Nicholas Hoult, quien finalmente fue elegido para interpretar a Lex Luthor, estaba considerado para el papel. Y aunque fue "extenso", Corenswet dijo que fue uno de los procesos de audición más "satisfactorios" que ha vivido, no porque consiguiera el papel, sino porque sintió que tenía la oportunidad de demostrarles lo que podía ofrecer.

Gunn se rió y dijo que Corenswet en realidad tiene mucho de Superman en él.

“Superman es cuadrado y David es cuadrado”, dijo Gunn. “Él escucha American Songbook. Como Dean Martin y Cole Porter. Eso es lo que escucha en su iPad. Es raro. Pero, ay, tan Superman”.

Cuando Gunn lo llamó para darle la buena noticia, a la primera persona a la que se lo contó fue a su esposa. La segunda fue a su hermana, quien no pudo contestar el teléfono porque estaba en un campo de golf.

“Me envió un mensaje: '¿Será posible que fuera una llamada con muy buenas noticias?'”, dijo. “Le dije: 'Sí. Muy buenas noticias'”.

Creciendo dentro del traje

Puede que sea una tradición de Superman probarse el traje de su predecesor durante una prueba de pantalla. Henry Cavill lo hizo con el de Christopher Reeve, y Corenswet lo hizo con el de Cavill, al que llamó una "maravilla de la ingeniería".

Pero la primera vez que Corenswet se puso su propio traje de Superman no fue un momento mágico ni evocador. De hecho, dijo, fue "maravillosamente mundano". El traje aún estaba en sus primeras etapas, sin terminar de armar e incluso le quedaba un poco pequeño, pues ya había empezado a engordar para el papel.

“Recuerdo la sensación de ir adaptándome al traje y de que este se iba adaptando a mí, adaptándose a mí”, dijo Corenswet. “Tuvimos un equipo de vestuario increíble y construyeron el traje a mi medida durante semanas y meses, y empecé a sentirme un poco como en casa”.

La primera vez que sintió el impacto fue a través de los ojos de otras personas. Para él, era algo común, pero cuando entró al set por primera vez con el traje, notó algo diferente en el elenco y el equipo.

"Vi cómo se les iluminaba la cara y pensé: 'Un momento, a esta gente no le tengo mucho cariño'", se rió. "Ahí es cuando te das cuenta".

Superman, Clark (y Lois)

Interpretar a Superman implica casi tres roles. Está la persona que es con sus padres y la gente con la que creció. Está Clark Kent del Daily Planet. Y luego está Superman.

“Es un personaje público, un símbolo”, dijo Corenswet. “Tiene un componente de presentación, porque quiere proyectar una imagen de calma y autoridad. Aunque no siempre se siente así, siempre quiere que los demás se sientan así como Superman”.

Para prepararse para Clark Kent, Corenswet miró el cómic All-Star Superman y cómo Christopher Reeve cambió su postura cuando Lois salió de la habitación, pero también se inspiró para la voz y el comportamiento muy fuera del canon: su cuñado, que mide 6'8” y pesa 270 libras, pero es el “hombre más tranquilo y maravilloso”.

"De ahí es de donde tomé el espíritu de Clark", dijo Corenswet. "Tiene una gran presencia, pero se esfuerza desesperadamente por ser lo más discreto y discreto posible".

Gunn ha prometido que la película es "un viaje personal para Superman completamente nuevo". Es un personaje "bastante bueno, pero con defectos". Y cualquiera que haya visto el tráiler sabe que habrá romance con Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, pero incluso hay una interpretación diferente.

"Está enamorado de ella", dijo Gunn. "Es ella la que necesita que la convenzan en la relación. No es él. Se ve claramente dónde la necesita en su vida".

Corenswet comentó que, además de la acción y la emoción, la película también tiene un aire a Preston Sturges, con "romance apasionado y comedia ingeniosa". A la altura de sus personajes, "His Girl Friday" también fue una gran referencia con "el ritmo, la dinámica y la sensación de dos personas enamoradas que realmente se complementan a la perfección".

El campamento de verano llega a su fin

La película marca el comienzo de una nueva era para las películas de DC y elevará enormemente la fama de Corenswet. Ya ha participado en grandes películas, como "Twisters". Pero ser Superman es diferente.

“Lo que cambió mi vida de inmediato fue que tuve la increíble misión de interpretar el papel y formar parte de la creación de esta película increíble”, dijo. “Ahora tengo muchísimos amigos nuevos. James reúne a un elenco y equipo muy familiar. Rodar la película es como un campamento de verano prolongado”.

Para añadir más ambiente de campamento de verano, el último día incluso se reunieron para ver un pequeño video de errores que Gunn había preparado. Pero lo que sucederá cuando lo liberen es algo que Gunn aún no puede comprender.

"Espero que algunas cosas cambien cuando se estrene la película", dijo. "Pero, ya sabes, uno todavía tiene que despertarse y desayunar".