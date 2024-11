Lumy Lizardo no ha podido ni llorar muerte de hermano "porque es un compromiso detrás de otro"

Al igual que Fefita la Grande, quien es sobreviviente de cáncer de mama, su máxima intérprete en el cine, Lumy Lizardo, vivió la enfermedad de cerca a través de dos de sus hermanos, uno de ellos fallecido dos días antes del estreno el 25 de octubre pasado de la más reciente obra teatral, “Lifting”, en la que ella trabajó.

“Y no he podido llorarlo todavía porque es un compromiso detrás de otro, entonces el proceso de los ensayos estaba bregando con el cáncer de mi hermano y es el segundo que muere de cáncer también. Porque cuando hice los 30 años de Los Hermanos Rosario también tenía un hermano enfermo de cáncer también”, recordó.

Luego agregó: “Ese día, esa noche espectacular en el Teatro Nacional, pues yo oré, en el camerino siempre oro antes de salir, pero oré para que Dios no se llevara a mi hermano hasta que yo llegara y nadie pudo ver eso, y yo bailé como Francis y conté una historia como Francis y esa vez me nominaron como Mejor Humorista por esa presentación que tuve”.

Lumy Lizardo durante su diálogo con las periodistas de Listín Diario, Audry Trinidad, Yelendy Abad, Ashley Ann y Floranyi Jáquez.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

SU CARÁCTER

Además de su talento para la actuación y el hermetismo con el que trata su vida personal, Lumy Lizardo también se caracteriza por su carácter en el ámbito profesional.

En ese sentido, se refirió a las acusaciones de ser una persona altanera, que catalogó como un invento de personas que no han logrado su propósito.

“Lo que dicen que yo soy fuerte es porque tengo carácter, si no hubiese tenido carácter no estuviera en el lugar que estoy hoy y el respeto que he logrado. Tener carácter no es un delito, no tenerlo sí. ¿Tú sabes por qué? Porque abusan de ti”, explicó.

También admitió haber tenido “roces” con compañeros, pero mencionó que esos episodios desagradables no le impidieron hacer cinco películas en el año 2023, teniendo rol protagónico en cuatro de ellas.

“En ninguna yo tuve ningún tipo de problemas, entonces yo creo que donde hay un cowmentario hay un beneficio. ¿Por qué? Porque yo me he topado con gente conflictiva y yo nunca he dicho esa persona es conflictiva porque no me interesa hacerle daño a nadie, entonces cuando una persona inventa sobre otra es porque tiene algún beneficio”, dijo.

Para Lumy, quienes se sientan molestos por la personalidad de alguien es porque no la conocen.

La veterana actriz Lumy Lizardo durante su visita a Listín Diario.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

SU INTERPRETACIÓN DE FEFITA

A la veterana actriz le honra interpretar a Fefita La Grande en el cine. Fue la exponente de música típica quien pidió que la actriz la encarnara en su película biográfica “La Grande”, que se encuentra en todos los cines del país.

En la entrevista en el podcast “El Cuartico”, de LISTÍN DIARIO, la humorista habló sobre la conversación que sostuvo con la acordeonista, sus inolvidables personajes y el carácter que la ha llevado a lograr el éxito profesional que hoy ostenta.

Lumy Lizardo reveló que ya tenía en mente llevar la vida de Fefita a la pantalla grande, antes de que el productor Antonio Rubio le ofreciera protagonizar el proyecto cinematográfico.

“Por eso es que yo digo que el humor es tan delicado y tan importante como el drama. Porque en el humor bien hecho, con un mensaje, bien terminado, bien construido, bien respetado con todos los detalles, pues a raíz de hacerlo con esa calidad es que ella (Fefita) pide que yo la interprete en la película”, señaló.

La actriz hacía el personaje de Fefita en su programa de televisión “Lumy, Cámara, Acción”, cuando la cantante de 81 años le regaló vestuarios de su closet y le hizo algunas recomendaciones para mejorar la imitación.

“Cuando fui a su casa ya para la película para poder, no construir la historia porque su historia está, la construyó ella, es para poder adentrarme en su piel, en su vida, cerrar los ojos cuando ella me contaba y abrirlos para ver cómo ella sentía lo que me estaba contando”, detalló.

OPINIÓN

Lumy Lizardo también habló sobre las nuevas generaciones en el humor y dijo que no cree en el relevo “porque esto no es un, quítate tú para ponerme yo. Esto es que hay espacio para cada quien que tenga los talentos para hacer el arte. Creo en el espacio de cada quien, no en alguien que venga y ´ok, yo tengo más talento que tú quítate´ porque no me voy a quitar para que nadie se ponga”.

Aunque actualmente es común ver a las figuras públicas exponer su vida en las redes sociales, Lumy no es una de ellas: “Yo empecé a hacer arte y no estaban de moda las redes, yo soy de la vieja escuela. Yo soy de las que creo que las redes son para publicitar lo ya yo hice fuera de ella”, dijo refiriéndose que aunque no es muy activa en las plataformas digitales, “pero eso no quiere decir que mis personajes hayan muerto”.