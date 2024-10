Lumy Lizardo dice "es un honor" que su personaje La Resbalosa inspire a la nueva generación

A raíz de las canciones donde Yailin 'La más viral' se escucha haciendo las pausas características de La Resbalosa, el popular personaje de Lumy Lizardo que habla en sílabas, la actriz confesó sentirse honrada de que esta generación conozca su trabajo.

"Pero no, está chulísimo, está muy bien, así es que a los que tenían dudas no piensen que a mí me molesta, no me molesta porque mucha gente sabe todo y para mí es un honor que puedan como dar a conocer un poco más a una generación, que a lo mejor no conoce a La Resbalosa, y eso está chévere, eso no es ningún problema", afirmó.

La multifacética artista respondió tras ser cuestionada por sus seguidores a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram sobre la imitación de la cantante urbana, quien decidió usar frases al estilo de La Resbalosa en sus últimas canciones.

'La más viral' fue acusada de imitar a Lizardo luego del lanzamiento de su colaboración con La más doll, "Te la parto".

Asimismo, continuó con esa misma jocosidad, aunque de manera explicita, en su tema "Dale 2 remix" junto a Kreizy K. Esto ha sido replicado por sus fanáticos en TikTok y hasta en los barrios.