Viola Davis recibirá uno de los máximos honores de los Globos de Oro

Viola Davis se convirtió en una de las actrices más veneradas de Hollywood a través de una variedad de papeles poderosos, desde “ Fences ” hasta “ The Woman King ”, y ahora su condecorada carrera le ha valido uno de los máximos honores de los Globos de Oro.

Davis recibirá el premio Cecil B. DeMille en la 82.ª ceremonia anual de premios, que se celebrará el 5 de enero, según anunciaron los Globos de Oro el miércoles por la mañana. El actor ha recibido elogios por una serie de personajes atractivos en películas como “The Help”, “ Ma Rainey's Black Bottom ” y “Doubt”, además de cautivar a la audiencia televisiva con el drama de suspenso legal “How to Get Away with Murder”.

La presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne, calificó a Davis de “luminaria” y expresó admiración por la dedicación de la actriz a su oficio y su impacto en la industria.

“El coraje de Viola al retratar personajes complejos y poderosos ha roto barreras y abierto nuevos caminos, convirtiéndola en un emblema de excelencia y una destinataria ideal de este prestigioso premio”, afirmó Hoehne.

El premio DeMille ha sido otorgado a 69 de los mayores talentos de Hollywood. Entre los ganadores anteriores se encuentran Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbra Streisand y Sidney Poitier.

Las nominaciones para la próxima entrega de los Globos se anunciarán el 9 de diciembre.

Davis, de 59 años, ha ganado dos Tonys, el más reciente por “Fences” en 2010, ganó un Emmy en 2015 por “How to Get Away with Murder” y un Oscar y un Globo de Oro en 2016 por la versión cinematográfica de “Fences”. Obtuvo el estatus EGOT después de ganar un Grammy el año pasado por mejor audiolibro, narración y grabación narrativa por sus memorias “Finding Me”.

En 2022, Davis recibió el premio William O Douglas de Public Counsel por su compromiso con las causas de justicia social. Ha colaborado con varios programas para erradicar el hambre infantil en los Estados Unidos.

Davis y su marido, Julius Tennon, fundaron una productora, JuVee Productions, que desarrolla y produce películas independientes, teatro, televisión y contenido digital. A principios de este año, la empresa filmó un thriller de acción para Amazon Studios en Ciudad del Cabo y, según se informa, planea regresar a Sudáfrica para filmar la historia real del viaje de un joven refugiado africano a los EE. UU.

Davis y la ganadora del premio Carol Burnett 2025, que reconoce los logros de la televisión, serán elogiados en una cena de gala el 3 de enero en el Beverly Hilton Hotel. Por primera vez, los Globos de Oro albergarán un evento separado dedicado a ambos premios.

Davis será reconocido durante la transmisión de la ceremonia de premiación.