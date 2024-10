Cameron Diaz revela la verdadera razón por la que dejó el cine hace una década

Tras convertirse en una gran estrella de Hollywood en los años 90, Cameron Diaz se retiró en 2014. Annie fue su último proyecto, pero, una década después, la actriz tiene ya varios proyectos y se ha sincerado sobre su decisión.

Díaz participó en el evento Most Powerful Women Summit el 14 de octubre. Durante su intervención, aseguró que dejar el cine "era algo que tenía que hacer. Sentí que era lo mejor para mí para recuperar mi vida y realmente no me importaba nada más". "Ninguna opinión de nadie, ni el éxito, ninguna oferta de nadie, nada de nadie pudo hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería tener", agregó.

En la última década, Diaz se casó con el músico Benji Madden y tuvo dos hijos. Ahora volverá a la gran pantalla con De vuelta en acción, cinta de Netflix con Jamie Foxx que se estrenará el 17 de enero de 2025.

También regresará en Shrek 5 para poner voz a Fiona y está en negociaciones para protagonizar junto a Keanu Reeves la comedia negra Outcome.

"Era el momento justo para mi familia", dijo sobre su regreso al cine. "Después del covid, estuvimos en casa mucho tiempo, lo cual fue increíble y el problema era que probablemente nos habríamos quedado allí, todavía estaríamos allí ahora mismo. La gente decía 'se acabó' y yo decía 'no, no se acabó, no se acabó para mí'", explicó.

"Así que tuve que esforzarme; mi esposo y yo, mi esposo, que es el mejor, me dijo 'has estado apoyándonos y construyendo la familia' y le apoyé a él en sus negocios, y él dijo 'es hora de que te apoyemos y dejemos que mamá suba y haga lo suyo'", relató.

También confesó el motivo por el que aceptó participar en De vuelta en acción. "No podía decirle que no a Jamie", admitió. El filme será el tercero de ambos actores juntos tras Annie y Un domingo cualquiera.