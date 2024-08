Angelina Jolie llega al Festival de Cine de Venecia con el estreno de 'Maria'

Para Angelina Jolie, interpretar a la famosa cantante de ópera Maria Callas significó más de lo que puede expresar con palabras.

“Me sentí privilegiada de conocer a esta mujer y de poder estar en su piel por un momento. Realmente me importa mucho”, dijo Jolie a The Associated Press pocas horas después del estreno mundial de la película en el Festival Internacional de Cine de Venecia el jueves. “Creo que la llevaré como una amiga”.

Jolie lució como una estrella de cine en la alfombra roja el jueves por la noche con un vestido color champán hecho a medida por Tamara Ralph con una estola de piel.

El cineasta chileno Pablo Larraín le pidió a Jolie que asumiera el papel de la legendaria soprano en “María”, que fue recientemente adquirida por Netflix para su distribución. La película se centra en la última semana de su vida en 1977, en París. Está profundamente aislada, con solo su mayordomo (Pierfrancesco Favino) y su criada (Alba Rohrwacher) cuidándola, preocupados por su salud, las drogas y los devastadores efectos dominó de su voz disminuida.

Larraín, un habitual de Venecia, sigue explorando las vidas de mujeres muy famosas con historias trágicas asociadas a ellas. En 2016, llegó al festival con su retrato de Jackie Kennedy, “Jackie”, protagonizado por Natalie Portman como la primera dama tras el asesinato de su marido. En 2021 regresó con Kristen Stewart, quien interpretó a la princesa Diana mientras consideraba el divorcio durante las vacaciones de Navidad en “Spencer”. Ambas películas le valieron a sus protagonistas nominaciones al Oscar a mejor actriz.

“María” es la conclusión de esta trilogía de mujeres históricas, aunque Callas puede ser un poco menos conocida para las generaciones más jóvenes que no estuvieron presentes en los titulares y los escándalos. Nacida como Maria Kalogeropoulos de padres griegos en Nueva York, la cantante hizo su debut profesional en Atenas a los 17 años.

Durante su breve vida se convirtió en una de las mejores cantantes de ópera de todos los tiempos con su voz y presencia escénica sin igual. Pero los elogios también vinieron acompañados de un intenso escrutinio de su vida por parte del público, ya sea por sus exigentes exigencias y su comportamiento de “diva”, su peso o su vida romántica. Es famosa la relación que mantuvo con el magnate naviero Aristóteles Onassis, quien la dejó por Jackie Kennedy.

Murió en París a los 53 años tras un ataque cardíaco.

“Cuando me puse sus grandes gafas y su pelo griego y me senté con mi pequeña bata como una señora mayor, sentí una (María) que parecía la (María) privada que el mundo no conocía”, dijo Jolie. “Y me conecté con ella primero y, en cierto modo, la amé”.

Jolie hizo una entrada triunfal en los muelles del Hotel Excelsior, en el Lido, posando para los fotógrafos con un vestido caftán de jersey de color dorado ácido de Tom Ford y el pelo largo y suelto. Para la conferencia de prensa, se había cambiado por un vestido largo negro ajustado.

Se resistía a comparar la fama de la época de Callas con el momento actual.

“No viví esa época. Supongo que fue difícil en distintos sentidos, fácil en distintos sentidos”, dijo Jolie. “La celebraron como una de las artistas más maravillosas y también le tiraron comida, la insultaron y mintieron sobre ella. Así que no lo sé. Debió sentirse... debió sentirse muy sola”.

Jolie se entrenó durante casi siete meses para prepararse para el papel. El canto en la película es una mezcla de interpretación y canto real.

“Mis primeros días, (Larraín) se portó muy bien conmigo porque empezamos de forma más íntima con muy pocos miembros del equipo”, dijo Jolie. “Y terminamos en La Scala con todos. Así que tuve un poco de tiempo para recuperar el valor. Pero esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Estaba aterrorizada”.

Larraín dijo que era “la única manera de hacerlo”.

“La ópera requiere un estilo de canto muy particular: en cuanto al tono, el color, la respiración, la postura”, dijo. “A veces es un poquito de Angie y sobre todo de María y a veces es más, pero siempre está ahí. Necesitábamos hacer eso porque era la única forma en que ella podía preparar adecuadamente el personaje, interpretarlo bien y luego crear la ilusión adecuada”.

Jolie ha sido nominada dos veces a los Oscars de interpretación. Ganó por su papel de reparto en “Girl, Interrupted” y la última vez fue nominada por su papel protagonista en “Changeling” de Clint Eastwood. Netflix no ha anunciado planes específicos de estreno para “Maria”, pero la actuación de Jolie ya ha generado rumores de premios.

Se espera que la actriz también salga de Venecia antes de que su exmarido Brad Pitt llegue el domingo para el estreno de su película “Wolfs”. Aunque están legalmente solteros desde 2019, todavía están peleando por cuestiones como la custodia, las finanzas y una bodega en Francia.

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, un periodista le preguntó a Jolie si había formas sorprendentes en las que se relacionaba con Callas.

"Hay muchas cosas que no diré en esta sala y que probablemente ya saben o suponen", dijo Jolie. Pero, agregó, siente que ambos comparten cierta debilidad y vulnerabilidad.

La película también le hizo reconsiderar su idea de la palabra “diva”.

“He vuelto a aprender esa palabra a través de María”, dijo. “Y tengo una nueva relación con ella”.

Larraín agregó: “Pensemos lo que pensemos de una diva, una diva nunca existiría si no hubiera excelencia en lo que hace”.

“María” se encuentra entre los 21 largometrajes que compiten por los premios del festival que se anunciarán el 7 de septiembre.