Pamela Sued refleja las maravillas de Samaná en la primera entrega de "I live where you vacation"

La productora Bougroup se enorgullece en presentar la primera entrega de su nueva serie documental “I live where you vacation”. Este primer volumen titulado “El árbol de la vida”, se desarrolla en la provincia de Samaná y estará disponible a partir del 25 de julio en las salas de cine de Fine Arts Cinema Café at Novo Centro.

En esta fascinante entrega Pamela Sued nos lleva en un viaje único a través de Samaná, resaltando la majestuosidad de sus costas y la riqueza cultural que define a esta hermosa provincia. Con su estilo apasionado y carismático, Pamela explora los rincones más emblemáticos, desde las exuberantes playas de arena blanca hasta las aguas cristalinas que acarician la ribera. Cada escena está capturada con la belleza visual y la calidad excepcional que caracteriza a Bougroup.

José Ramón Alamá, productor general de Bougroup, expresó: “Nuestra misión es preservar el patrimonio de la nación para las futuras generaciones a través de la imagen y el sonido con el objetivo de conservar la propiedad cultural del país”.

Alamá también comentó que el próximo año estrenarán en la plataforma de Disney+ un documental titulado “Cuentos del Cacao”, posicionando por primera vez el cacao dominicano en el panorama audiovisual internacional. “Es una oportunidad increíble. Hay que enseñarle al mundo la riqueza de nuestra cultura y puedan descubrir tesoros como por ejemplo como el país guarda uno de los mejores cacaos del mundo; debemos aprovechar esta oportunidad para mostrar todo lo que este país tiene para ofrecer”.

José Ramón Alamá, Pamela Sued, Mariana Vargas, Héctor Manuel Valdez, Vicente Alamá.foto: fuente externa

De su lado, el productor ejecutivo Héctor M. Valdez comentó sobre la importancia de estos proyectos: “Para nuestra organización, la preservación de los registros culturales es imperativa y salvaguardarlos para las futuras generaciones se convierte no solo en una responsabilidad, sino en una necesidad fundamental”.

“I live where you vacation’ ha sido una experiencia extraordinaria que me ha permitido redescubrir y enamorarme nuevamente de mi hermoso país, la República Dominicana. Este viaje no solo fue una exploración geográfica, sino también un viaje de crecimiento personal y espiritual. Cada reto superado, cada aventura vivida, me ha enseñado valiosas lecciones y ha enriquecido mi alma de maneras que nunca imaginé”, manifestó Pamela Sued, conductora y guía del audiovisual.

El documental "I live where you vacation" está dividido en cuatro largometrajes, cada una ofreciendo una visión profunda y cautivadora de distintas regiones y su patrimonio cultural:

Vol. I - El árbol de la vida (25 de julio)

Vol. II - (22 de agosto)

Vol. III - (12 de septiembre)

Vol. IV - (26 de septiembre)

Ficha técnica:

· Productor General: José Ramon Alamá

· Director: Iván Aybar

· Director Fotografía: Juan Carlos Martínez

· Edición: Cristian Ureña

· Host: Pamela Sued

· Invitados: Cheddy García, Riccie Oriach y Nashla Bogaert