Muere el productor de Broadway Ron Simons, ganador del premio Tony, a los 63 años

Ron Simons, un actor que se convirtió en un formidable productor de cine y teatro, ganó cuatro premios Tony y tuvo varias películas seleccionadas en el Festival de Cine de Sundance, falleció. Tenía 63 años.

SimonSays Entertainment, su productora con sede en Nueva York, dijo que Simons murió el miércoles, pero no dio ninguna causa ni otros detalles.

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento inesperado de nuestro amado, bendito y muy favorecido amigo, Ronald Keith Simons”, escribió la productora en un comunicado en Facebook.

Simons ganó el Tony por producir “Porgy and Bess”, con Norm Lewis y Audra McDonald, “A Gentleman's Guide to Love and Murder”, protagonizada por Jefferson Mays, “Vanya and Sonia and Masha and Spike”, con Sigourney Weaver, y “Jitney, ”con John Douglas Thompson.

También coprodujo “Hughie”, con Forest Whitaker, “The Gin Game”, protagonizada por Cicely Tyson y James Earl Jones, “Ain't Too Proud: The Life and Times of The Temptations”, una producción totalmente negra de “ Un tranvía llamado deseo”, la reposición de “Para las chicas de color que han considerado el suicidio/cuando el arcoíris es suficiente” y la obra original “Pensamientos de un hombre de color”.

En 2022, después de que la primera temporada completa desde la muerte de George Floyd reavivara una conversación sobre raza y representación en Estados Unidos, Simons se alegró de ver que Broadway ofrecía una de sus listas de Tony más diversas hasta el momento.

"Les puedo garantizar que no he visto tanta gente de color representada en todas las categorías de los premios Tony", dijo a The Associated Press. "Me sentí muy animado e impresionado por eso".

En cuanto al cine, Simons produjo “Night Catches Us”, con Kerry Washington, Anthony Mackie y Wendell Pierce, “Gun Hill Road”, con Esai Morales y Judy Reyes, “Blue Caprice”, protagonizada por Isaiah Washington y Tequan Richmond, y “ Madre de George”, con Danai Gurira.

Simons, que obtuvo una licenciatura de Columbia College, un MBA de Columbia Business School y un MFA de la Universidad de Washington, era gerente de producto en Microsoft cuando decidió cambiar su vida y seguir una carrera en el entretenimiento.

Comenzó como actor, apareciendo en teatros regionales, incluidos Cincinnati Playhouse in the Park, Seattle Repertory Theatre, Utah Shakespeare Festival y el Classical Theatre of Harlem.

Estuvo en las películas “27 Dresses” y “Mystery Team”, así como en la pantalla chica en “The Resident”, “Law & Order”, “Law & Order: Criminal Intent” y “Law & Order: SVU”.