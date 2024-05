“Addictus”: Una doctora de Haina da la receta para la película

La idea inicial era realizar un cortometraje, pero cuando el actor y director de cine ecuatoriano-español, David Andrade, percibió el impacto de las historias narradas, se dio cuenta de que el proyecto debía ser más ambicioso.

Y así surgió la película “Addictus”, una idea de la médico dominicana Aliany Concepción, oriunda del municipio Haina, en la provincia San Cristóbal, quien tiene 20 años residiendo en España.

Andrade decidió dirigir el filme que tiene como tema central las adicciones, con y sin sustancias, tras recibir una llamada de Concepción, quien lo contacto luego de llegarle por WhatsApp un cortometraje realizado por el cineasta en plena pandemia del Covid-19.

Ese cortometraje sobre la prostitución en España, el director cinematográfico lo elaboró en apenas dos días para un concurso de una asociación de mujeres, que finalmente ganó.

Recuerda que a la doctora Concepción la conoció personalmente durante un evento en Madrid y ahí empezó todo. “Ha sido un trabajo de mucho tiempo y esfuerzo, donde ella comparte sus vivencias y lo que sufren sus pacientes”, dijo Andrade sobre el tema central de la película que dura una hora y 27 minutos.

Precisa que, a la idea de Concepción, se sumó la valentía del empresario Raúl Muñoz Márquez, que creó la compañía RMM Producciones para realización de la película.

“Lo que iba a ser un cortometraje, pasaron a ser cuatro historias en cortometraje, y yo dije, para hacer cuatro cortometrajes, mejor hagamos una película, le pareció bien a Raúl y Aliany encantada, y aquí estamos”, explica sobre cómo nació este proyecto cinematográfico.

Andrade, con más de 25 años detrás y delante de las cámaras, relata que decidió dirigir “Addictus” porque le encanta contar historias de temas sociales y en este caso se trata de uno de actualidad como las adicciones.

Confesó que escribiendo el guion ha logrado aprender muchísimo sobre esta preocupante realidad social y eso lo motivó a invertir mucho más tiempo del inicialmente programado para la realización de la película.

Andrade reveló que el filme ha sido muy elogiado en dos estrenos privados, con la participación de personas ajenas al proyecto, incluidos un psicólogo, un connotado profesor de la Universidad de Guadalajara y un jurado de festivales de cine.

“En otras películas sobre temas sociales siempre hay un protagonista que le pasa algo similar, pero se difumina en historias de amor o de éxito, pero aquí hablamos crudamente de la problemática de salud mental y las adicciones". DAVID ANDRADE DIRECTOR DE CINE

Aunque la película se centra en cuatro protagonistas con problemas de adicciones a las drogas narcóticas que asisten a la consulta de la doctora Concepción, hay también historias colaterales de personas con otras dependencias sin sustancias.

Es un filme de ficción basado en hechos reales y Andrade cita el ejemplo de los personajes centrales adictos a la cocaína, marihuana y el “chemsex”, esta última en quienes usan sustancias estimulantes para tener sexo.

Pero también están los casos de adicciones sin sustancias, como el de una mujer a las compras compulsivas, con artículos en su casa que ni siquiera ha sacado de las cajas y otras envolturas.

Otro personaje con adicción sin sustancia está obsesionado con la vigorexia, la patológica por desarrollar la musculatura, y un cleptómano, trastorno mental que consiste en la incapacidad de resistir el impulso de robar objetos de poco valor o que el enfermo no necesita, además del consumo de alcohol que se tiende a normalizar porque se trata de una droga tolerada.

Con respecto a la selección del elenco, Andrade destacó que no son “los famosos de siempre”, porque quiso darles la oportunidad a actores poco conocidos, pero con un talento que el público podrá apreciar cuando acuda a ver la película.

Junto a los actores españoles están varios latinoamericanos de Argentina, Ecuador, México, Perú y República Dominicana. Andrade procuró romper con la costumbre de otorgar papeles insignificantes a los actores latinos, quienes regularmente tienen corta participación como camareros o personas del servicio, debido al tan arraigado “racismo positivo”.

Los dominicanos que forman parte del elenco en Addictus son la propia doctora Concepción que hace el papel de sí misma, la actriz y modelo dominico-italiana Denny Méndez y Mariel Martínez. “He escogido actores y actrices de varios países, mucha diversidad. Es una reivindicación de que el cine, cuanto más real, más oportunidad debemos dar a la gente que vive el día a día”, señaló sobre las razones de esa selección.

La idea

Mientras la doctora Concepción reveló que la idea de hacer la película surgió luego de la pandemia del Covid-19, cuando notó un aumento de pacientes que consultaban por adicciones y salud mental.

Una columna que comenzó también a publicar quincenal en LISTÍN DIARIO, donde trataba esos temas, fue el motor que la inspiró a ir más allá, ahora con este filme.

“Quería transmitir todo el sufrimiento que padecen las personas por las adicciones y que queda oculto en las consultas”, dijo Concepción, quien agregó que su interés con la película es visibilizar las adicciones con sustancias, pero también las comportamentales sin ellas, como al Internet, sexo, pornografía y juegos de azar.

"Todos somos vulnerables ante las adicciones", declaró sobre cómo le impactaron los casos que recibía en consulta de personas atravesando por procesos tan desgarradores, debido a las adicciones y diversos trastornos mentales.

La experta en adicciones, quien destacó que su interés por los temas sociales surgió cuando a la edad de nueve años escribió un cuento, cree que a través de la pantalla grande el mensaje puede llegar a más personas.

“Por eso nace Addictus, para concienciar, la salud mental no se puede quedar en una consulta fría". ALIANY CONCEPCIÓN EXPERTA EN ADICCIONES

La especialista agradeció a todos los involucrados en el proyecto porque sin su entusiasmo y pasión la película no fuera hoy una realidad.

Costo

El costo de producción de la película, con duración de una hora y 27 minutos, ascendió a cerca de 300,000 euros, sin incluir la distribución, y será apta para mayores de 16 años.

Todavía no hay fechas para la exhibición del filme en España y República Dominicana, porque la productora se encuentra en la etapa de distribución.

Para la película, según Andrade “con un poco de humor para que no sea todo drama”, también usaron la estrategia de realizarla primero y después embarcarse en la distribución por diversas plataformas que les interese y en festivales. “Lo he hecho un poco al revés, no es lo normal, es un poco arriesgado, nos lanzamos a hacer la película y ahora veremos quién la quiere”.

Considera que en España, aunque todavía no se puede comparar con el norteamericano, hacen cada día mejores producciones cinematográficas y con mayor aceptación del público.

Sin embargo, dijo que el principal problema en esa nación europea es la falta de un capital privado que se atreva a financiar el cine.

Cine en RD

Al preguntarle sobre el cine en República Dominicana, Andrade estimó que la gran debilidad es el uso de un lenguaje y un humor coloquial muy a lo criollo, lo que dificulta su proyección internacional. “Lo poco que me llega es que el cine dominicano lo hacen para ustedes mismos y entonces no sale de las fronteras”, añadió con respecto a las películas que ha visto de cineastas criollos.

A la doctora Concepción le surgió la idea de la película tras percibir el incremento en las adicciones, luego de la pandemia del Covid-19.EXTERNA/

Reveló que tiene un proyecto para el cual busca financiación y que se podría grabar en el país. “Es una película sobre un hecho real y que podría representar a República Dominicana en los premios Óscar”, agregó el director de cine.

PERFILES

Andrade nació en Quito, Ecuador, y desde hace 30 años reside en España. Es un especialista de cine que ha sido el doble de riesgo de actores Internacionales.

El actor y director imparte actualmente el “Curso de Acción para actores” para enseñar desde técnicas básicas de golpes, saltos, caídas y manejo de armas, hasta complicadas coreografías de peleas y persecuciones con vehículos.

Ha dirigido varios cortometrajes seleccionados en festivales y la obra de teatro infantil “As they like it” que él mismo versionó de la original del escritor inglés William Shakespeare.

Mientras Concepción es doctora en Medicina egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y especialista en Adicciones y Psicopatología Clínica.

Es profesora colaboradora del Instituto de Drogodependencias de la Universidad Complutense de Madrid.