El actor Gérard Depardieu está detenido para ser interrogado por acusaciones de agresión sexual

Los medios franceses informaron que el actor Gérard Depardieu está bajo custodia policial para ser interrogado sobre las acusaciones hechas por dos mujeres de que las agredió sexualmente en sets de filmación.

La emisora BFMTV y el diario Le Parisien informaron que el actor de 75 años fue citado el lunes por la mañana por la policía de París y puesto bajo custodia.

La policía de París dijo que no estaba autorizada a hacer comentarios y dirigió sus preguntas a la fiscalía de París, que dijo que no tenía comentarios "en este momento".

"No tenemos información que comunicar o confirmar antes de evaluar posibles cargos e instrucciones", dijo la oficina en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas de The Associated Press.

Uno de los abogados de Depardieu, Christian Saint-Palais, fue visto entrando a una comisaría de policía en el distrito 14 de París después de almorzar en un restaurante cercano.

"No es necesario que me hagas ninguna pregunta", dijo. “Usted sabe muy bien que un abogado no puede hablar en esta etapa del procedimiento y personalmente lamento que otras personas hayan hablado, por lo que no haré ningún comentario”.

Un abogado de una de las presuntas víctimas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Depardieu ha negado haber actuado mal. En una carta abierta en octubre pasado, dijo: “Nunca, jamás, he abusado de una mujer”.

BFMTV y Le Parisien informaron que la citación policial se relaciona con acusaciones de agresión sexual presentadas por dos mujeres que lo acusan de manosear durante el rodaje: una en 2014 y la otra en 2021.

La presunta agresión de 2014 fue denunciada a la policía en enero de este año, informó Le Parisien.

La otra presunta agresión involucró a un decorador de cine de 53 años. Alegó que Depardieu la agarró y le masajeó la cintura, el estómago y los senos durante el rodaje de “Les Volets verts” o “Las contraventanas verdes”, según afirmó la abogada de la mujer, Carine Durrieu Diebolt, cuando presentó la denuncia ante la fiscalía de París. en febrero.

Depardieu también ha sido acusado por más de una docena de mujeres de acosarlas, manosearlas o agredirlas sexualmente. Se le presentaron cargos preliminares de violación y agresión sexual en 2020 tras las acusaciones de la actriz Charlotte Arnould.

Depardieu fue visto durante mucho tiempo como un ícono nacional en Francia. Ha sido embajador mundial del cine francés y disfrutó de fama internacional con varios papeles en Hollywood.