"Civil War" muestra el periodismo como un componente importante para hacer comprensible el mundo

¿Se está gestando una guerra civil en Estados Unidos? Desde hace años, el país está cada vez más dividido en dos partes que se odian a muerte.

Cuando a principios de 2021 hubo una marcha hacia el Capitolio porque la parte derechista de la población se negaba a reconocer la derrota en las elecciones presidenciales, parecía que había llegado el momento.

Desde entonces, ha habido grandes temores de que esto pudiera ocurrir después de todo.

Cuando "Civil War" ("Guerra civil") se estrena en los cines pocos meses antes de las próximas elecciones, parece inicialmente una clara referencia a la situación política actual, en la que las fuerzas antidemocráticas se hacen oír cada vez más.

El director y guionista Alex Garland (Men, Ex Machina) no le hace ningún favor al público.

Comienza con el hecho de que Texas y California, de todos los lugares, forman una alianza, es decir, los respectivos bastiones republicano y demócratas.

La destitución violenta de un presidente se atribuiría a las mencionadas fuerzas antidemocráticas.

La única diferencia es que el propio presidente tampoco es muy partidario de la democracia.

De algún modo, no se sabe muy bien quién se supone que es el bueno y quién el malo.

Una de las mejores escenas de "Civil War" es cuando el reportero Joel (Wagner Moura) intenta persuadir a un hombre camuflado que está apuntando a otra persona para que haga una declaración. Un contexto para el duelo. Sin embargo, no hay contexto, sólo existe el duelo.

Garland se abstiene de intentar categorizar todo lo que ocurre aquí.

Prácticamente se mantiene al margen de la discusión, creando una versión abstracta de la situación actual en la que ya no está claro por qué está luchando quién contra quién.

Lo que es al menos igual de irritante: la película sólo trata la guerra civil en sí de forma muy limitada.

El cuarteto de periodistas no se limita a ser un ojo observador que documenta un país que se desmorona. Más bien, ellos mismos son a menudo el centro de atención.

Video "Civil War". Tráiler en Español Latino. Doblado



"Civil War" tematiza el periodismo, mostrando cómo es un componente importante para hacer comprensible el mundo.

Aunque al principio se tiene la impresión de que los cuatro periodistas y fotógrafos son los buenos y persiguen un objetivo noble, con el tiempo esto se vuelve cada vez más opaco.

Los límites entre la representación de la verdad y su puesta en escena son permeables.

Se hacen sacrificios por una buena historia, la muerte y la vida se han convertido en pura mercancía.

Esto es especialmente evidente en la fotógrafa novata Jessie (Cailee Spaeny), quien al principio sigue teniendo escrúpulos a pesar de todo su entusiasmo juvenil, pero con el tiempo se endurece cada vez más y sólo percibe todo como una imagen potencial.

Civil War, de Alex Garland, no trata sobre las redes sociales, sino sobre el valor y el efecto de representar la violencia.

Su enfoque está más cerca del de Wes Craven que del del torture porn de los años 2000: la seca puesta en escena dificulta deliberadamente que nos entretengamos con la muerte en pantalla.

Garland es conocido por empaquetar el discurso social como cine de género. Con "Civil War" exige aún más a su público.

Una película de ciencia ficción sobre el transhumanismo como Ex Machina o una película de terror sobre la violencia misógina como Men - eso es lo que encontramos comparaciones y puntos de referencia en nuestras líneas de tiempo.

Una película bélica que invita a releer el famoso ensayo de Susan Sontag sobre el dolor ajeno... eso es difícil de manejar.

La trama de Civil War es a menudo previsible. "¿Harías una foto si me dispararan?", les preguntan en un momento dado.

Por supuesto, esta pregunta no se queda en lo hipotético.

En un momento dado, se presentan personajes sólo para que puedan convertirse en carne de cañón en una escena inmediatamente posterior.

Una vez más, no se trata de un trabajo de guión elegante. Tal vez tenga que ser así para que la trama pase a un segundo plano, así como la cuestión de si acabará bien para los personajes, que de todos modos no ofrecen mucho potencial de identificación.

Esto nos da la oportunidad de seguir las diversas huellas del discurso que la película va dejando por el camino.

Nunca queda claro por qué Estados Unidos está librando una guerra civil, en la que los estados escindidos de California y Texas, en particular, probablemente estén luchando contra grupos gubernamentales.

En la radio del carro sólo se oyen frases vacías sobre Dios y la bandera y los supuestos valores del país.

La guerra en sí no es el tema de Garland. Sin embargo, hay referencias ocasionales al clima político actual en Estados Unidos.

La llamada guerra cultural podría ser parte de la prehistoria que conduce a este futuro próximo ficticio, o la inminente reelección de un populista de derechas sin escrúpulos, o incluso la conexión entre ambos fenómenos.

Se puede ver al presidente del mundo del cine (Nick Offerman) practicando un discurso y utiliza muchos superlativos, tal y como los conocemos de la retórica de Donald Trump.

Habla de la "mejor acción militar de la historia" -una obvia referencia a lo que veremos en la película.

En otro lugar, un racista con metralleta (Jesse Plemons), que se ha tomado la justicia por su mano, pregunta a los personajes por sus orígenes.

Esto recuerda, por ejemplo, a la pareja de Missouri cuya foto recorrió los medios en 2020 después de que amenazaran con armas de fuego una marcha de Black Lives Matter, o a otros innumerables casos de fanáticos de la Primera Enmienda con afición a la justicia por mano propia.

Y cuando en alguna ocasión Joel ofrece compañía nocturna a la joven Jessie, uno se pregunta si acaso es más Julian Reichelt que Paul Ronzheimer, o cualquiera que fuera el equivalente estadounidense en lo que a agresiones y abuso de poder en el negocio de los medios de comunicación se refiere.

De este modo, "Civil War" a menudo lanza temas que se relacionan con su tema principal en momentos individuales.

Por último, pero no por ello menos importante, el holocausto desempeña un papel en las reflexiones sobre el ethos de la representación, como ha dejado muy claro recientemente The Zone of Interest.

Garland lo sabe y deja caer el nombre de Lee Miller, la fotógrafa de guerra que documentó la liberación de Buchenwald y Dachau en 1945.

El ejemplo de Miller demuestra lo importante que puede ser el trabajo que trata sobre la Guerra Civil: sus imágenes dieron forma a la comprensión de los crímenes alemanes en el mundo.

Sin embargo, este trabajo también dejó huella en su psique.

Tras regresar a casa, sufrió depresión y alcoholismo.

Esta es solo una de las pistas mencionadas en el camino.

En Civil War nunca se habla de ideología -de qué lado están los personajes, qué llevó a la guerra- y, sin embargo, acecha entre líneas en cada escena.

Un mundo cinematográfico post-ideológico, una película post-ideológica-crítica que no da respuestas, pero hace buenas preguntas, como hacen los reporteros.

Es emocionante, a veces inquietante en su profundo cinismo. A veces también un poco insatisfactoria.

La mezcla de acción, drama, thriller y road movie nunca deja claro lo que realmente quiere.

Es bien sabido que Garland no es un hombre de palabras claras, como ha ocurrido en películas anteriores.

Sin embargo, dado que las obras anteriores estaban ambientadas en un entorno surrealista, mientras que Civil War se orienta hacia la realidad, esto resulta más difícil de aceptar aquí.

De la historia se pueden derivar muchos debates, por ejemplo sobre la integridad periodística, la legitimidad de la violencia y la dificultad de establecer categorías claras. Pero se queda en la superficie, por lo que, pese a las impresionantes escenas, me deja queriendo y esperando más.