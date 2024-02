La temporada 4 de "The Chosen" promete llevar a los espectadores a un viaje emocionante y tumultuoso. La trama se sumerge en los conflictos entre los diferentes reinos y líderes religiosos, creando tensiones que desafían la lealtad de los seguidores de Jesús.

La alianza sorprendente entre los líderes religiosos y los opresores romanos añade un giro inesperado, dejando a Jesús y sus seguidores en una posición precaria.

El tema de la traición y la violencia resuena a lo largo de la temporada, llevando a Jesús a un punto crucial donde se ve obligado a exigir a sus seguidores que se rebelen.

Este giro en la historia no solo agrega emoción y drama, sino que también plantea preguntas profundas sobre la fe, la lealtad y la resistencia en medio de la adversidad.

El estreno en cines de la temporada completa marca un hito significativo para la serie y sus seguidores.

Vanessa Benavente destaca la importancia de la conexión con la comunidad y la magnitud del espectáculo al ser experimentado en la pantalla grande.

La colaboración con Lionsgate para una distribución más amplia demuestra el impacto y la relevancia global de "The Chosen"

La exitosa serie ha cautivado a su audiencia con su enfoque único en la vida de Jesús y sus seguidores.

Con la anticipada cuarta temporada en camino, los actores principales Abe Bueno-Jallad y Vanessa Benavente comparten con LISTÍN DIARIO sus emociones y experiencias en este viaje cinematográfico épico.

Vanessa Benavente interpreta a María, la madre de Jesús. La actriz comparte su entusiasmo por la temporada 4 y la experiencia de estrenarla en cines.

Vanessa Benavente, quien interpreta a María, la madre de Jesús, comparte su entusiasmo por la temporada 4 y la experiencia de estrenarla en cines. La conexión con la comunidad y la magnitud del espectáculo hacen que la experiencia sea única y significativa para los seguidores.

La versatilidad de Vanessa Benavente como actriz y la profundidad que aporta a su personaje de María han enriquecido la narrativa de "The Chosen". La exploración de la relación entre Jesús y su madre agrega capas de complejidad y emoción a la historia, llevando a la audiencia a un viaje más profundo en la vida y el ministerio de Jesús.

“Es un desafío tan grande tratar de entender con un cerebro del siglo XXI cómo se sintió alguien en el primer siglo, pensó, todo, pero siempre digo que todo comienza con la escritura y nuestros escritores hacen un trabajo tan magnífico desarrollando estos personajes que es tan fácil, porque lo que hablan y lo que sienten, nosotros también lo sentimos en nuestra era”, comenta Benavente.

La actriz reflexiona sobre el desafío de empatizar con personajes de otra época y destaca el papel fundamental de los escritores en hacer que la experiencia sea auténtica y relatable.

“Sí, hubo algunas escenas que fueron realmente emocionantes. Mi personaje en particular no tiene mucha participación esta temporada. Pero las escenas en las que estoy son bastante intensas. Pero también son tan hermosas. No sé, simplemente amo actuar y tener la oportunidad de actuar en este programa con Jonathan, con este chico aquí, es simplemente un regalo”, prosigue la actriz oriunda de Perú.

Abe Bueno-Jallad, quien interpreta a Santiago, comparte su entusiasmo por la expansión de la audiencia a través de la distribución cinematográfica.

La posibilidad de llegar a más personas y compartir la historia de Jesús es un privilegio que no se toma a la ligera.

La serie no solo ofrece entretenimiento, sino también una oportunidad única de explorar y reflexionar sobre las historias que han dado forma a la humanidad a lo largo de los siglos.

“Un buen barómetro para medir cuánto nos emocionamos cuando recibimos los guiones es como, empezamos a enviarnos mensajes de texto entre nosotros. ¿Leíste nuestra escena juntos? Oh, Dios mío, no puedo esperar a hacer eso. Esa energía se transmite hasta los ensayos y la camaradería", afirmó.

Luego agregó: "Tal vez alguien trabajó quince horas y luego al día siguiente, tienen ese gran cambio, y yo tuve mi día libre, así que quieres estar allí para tu compañero de escena y apoyarlo. Depende, nunca sabes qué tipo de día vas a tener. El clima en Dallas no siempre coopera. Bueno, el clima en todo el mundo no siempre coopera".

Bueno-Jallad resalta la conexión entre los actores y cómo se apoyan mutuamente en el set, independientemente de las circunstancias.

La imprevisibilidad del clima y las largas jornadas no disminuyen la pasión que todos comparten por contar esta historia única.

Abe Bueno-Jallad, quien interpreta a Santiago en "The Chosen", comparte su entusiasmo por la expansión de la audiencia a través de la distribución cinematográfica.

Abe Bueno-Jallad destaca la expansión de la distribución a través de Lionsgate, permitiendo que un público más amplio disfrute de la serie en los cines.

La emoción de llegar a más personas y compartir la historia de Jesús es palpable en sus palabras.

“Además, asociarnos con Lionsgate y que nos ayuden a distribuirlo no solo en cines selectos, que fue más o menos lo que estaba sucediendo la última vez, ahora en todos los cines que hay en cada esquina. Y nos fue realmente bien cuando era lo que podíamos conseguir. Así que estoy realmente emocionado de ver, mis esperanzas y aspiraciones son que veamos una gran explosión de personas reuniéndose para verlo en el cine para que puedan experimentar lo que hemos estado experimentando en los últimos años”, prosigue el actor.

“Para mí, me ha llevado a investigar una parte tan interesante de la historia. Y también es como la reverencia de que estas historias son las que han impactado a las personas, y han impactado la historia moderna hasta hoy, y todavía es como un punto crucial para lo que la gente recurre en su momento de necesidad. Así que creo que para mí, es un privilegio, realmente lo es", culmina Bueno-Jallad.

Video The Chosen. Cuarta temporada. Trailer.



La serie no solo ofrece entretenimiento, sino también la oportunidad de sumergirse en la historia y la reverencia de las historias que han moldeado el curso de la humanidad. Bueno-Jallad destaca el honor que siente al formar parte de este proyecto.

Vanessa Benavente y Abe Bueno-Jallad comparten la camaradería en el set y la emoción compartida entre los actores.

A pesar de los desafíos, como las largas jornadas y la imprevisibilidad del clima, la pasión por contar esta historia única trasciende todas las adversidades.

La conexión entre los actores se refleja en la pantalla, contribuyendo a la autenticidad y la intensidad de las escenas.