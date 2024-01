Nominados al Óscar: 'Oppenheimer' de Christopher Nolan a la cabeza

Después de un año cinematográfico tumultuoso empañado por huelgas y paros laborales, los Premios de la Academia colmaron de nominaciones el martes por la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, "Oppenheimer", que obtuvo 13 nominaciones.

La obra de tres horas de Nolan, considerada la favorita a mejor película, recibió nominaciones a mejor película; La dirección de Nolan; nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt; y múltiples honores por el arte del drama de J. Robert Oppenheimer.

“Barbie” de Greta Gerwig no se quedó atrás con ocho nominaciones, incluidas las de mejor película; Ryan Gosling al mejor actor de reparto; y dos candidatos a mejor canción por “What Was I Made For” y “I'm Just Ken”. Pero, sorprendentemente, Gerwig quedó fuera del campo del mejor director.

Tanto la épica de Osage de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” como el riff de Frankenstein de Yorgos Lanthimos “Poor Things” también fueron ampliamente celebrados. “Poor Things” obtuvo 11 nominaciones, mientras que “Killers of the Moon” fue nominada a 10 premios Oscar.

Lily Gladstone, estrella de “Killers of the Flower Moon”, se convirtió en la primera nativa americana nominada a mejor actriz. Por décima vez, Scorsese fue nominado a mejor director. Leonardo DiCaprio, sin embargo, quedó fuera del premio al mejor actor.

Esos cuatro contendientes formaron un cuarteto maximalista de pesos pesados del Oscar. La extensa película biográfica de Nolan. Gerwig es casi musical. El western oscuro como boca de lobo de Scorsese. La fantasía suntuosamente diseñada de Lanthimos. Cada uno utilizó un amplio espectro de herramientas cinematográficas para contar grandes historias, a menudo inquietantes, en la pantalla grande. Y cada una de ellas, incluso la película de mayor presupuesto de Apple hasta el momento, “Killers of the Flower Moon”, tuvo fuertes estrenos en cines que guardaron la transmisión para meses después.

Las 10 películas nominadas a mejor película fueron: “Oppenheimer”, “Barbie”, “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon”, “The Holdovers”, “Maestro”, “American Fiction”, “Past Lives”, “ Anatomía de una caída” y “La zona de interés”.

Las nominadas a mejor actriz son: Annette Bening, “Nyad” Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”; Sandra Hüller, “Anatomía de una caída”; Carey Mulligan, “Maestro”; Emma Stone, "Pobres cosas".

Los nominados a mejor actor son: Bradley Cooper, “Maestro”; Colmán Domingo, “Rustin”; Paul Giamatti, “Los restos”; Cillian Murphy, “Oppenheimer”; Jeffrey Wright, “Ficción americana”.

Los nominados a mejor actor de reparto: Sterling K. Brown, “American Fiction”; Robert De Niro, “Los asesinos de la luna de flores”; Robert Downey Jr., “Oppenheimer”; Ryan Gosling, “Barbie”; Mark Ruffalo, "Pobres cosas".

Los nominados a mejor dirección son: Justine Triet, “Anatomía de una caída”; Yorgos Lanthimos, “Pobres”; Christopher Nolan, “Oppenheimer”; Martin Scorsese “Los asesinos de la luna de flores”; Jonathan Glazer, "La zona de interés".

Las nominadas a mejor película internacional son: “La sociedad de las nieves”, (España); “La Zona de Interés” (Reino Unido); “La Sala de Profesores” (Alemania); “Io Capitán” (Italia); “Días perfectos” (Japón).

Las nominadas a mejor película animada son: “El niño y la garza”; "Elemental"; “Nimona”; “Sueños de robots”; "Spider-Man: A través del Spider-Verse".

Entre las películas nominadas se encuentra el documental sobre la guerra de Ucrania “20 Days in Mariupol”, que es una producción conjunta entre The Associated Press y Frontline de PBS y competirá en la categoría de mejor documental.

La temporada de los Oscar ha reunido a “Oppenheimer” con su compañera de taquilla de verano, “Barbie”. La superproducción feminista de Gerwig es fácilmente el mayor éxito del año con más de 1.400 millones de dólares en ventas de entradas.

Históricamente, los éxitos de taquilla han ayudado a impulsar los índices de audiencia de los Oscar. Aunque la acumulación de entregas de premios (un efecto secundario de las huelgas del año pasado ) podría ser perjudicial para los Premios de la Academia, la presencia de Barbenheimer podría ayudar a mejorar la transmisión del 10 de marzo en ABC. Jimmy Kimmel regresa como anfitrión y la ceremonia se adelantó una hora, a las 7 pm hora del Este.