El actor Jamie Dornan, protagonista de "50 sombras de Grey", fue hospitalizado durante sus vacaciones en Portugal al sufrir síntomas que apuntaban a un ataque cardíaco, sin embargo, todo fue una falsa alarma.

La noticia la confirmó su amigo, el presentador escocés Gordon Smart, quien estuvo en el viaje.

En su participación en "The Good, The Bad and The Unexpected", el locutor contó sintió un hormigueo en la mano y brazos izquierdos y latidos acelerados del corazón, sensaciones provocadas por entrar en contacto con una oruga local, las cuales tienen pelos venenosos y pueden matar animales.

"Resultó que le habían rozado unas orugas procesionarias así que tuvo suerte de salir bien", comentó.

Gordon recordó que el malestar de Jamie, quien comenzó a sentirse mal solo un día después de su llegada a Portugal, también los sufrió él, pero hasta ahora desconocen cómo se acercaron a los bichos.

Según reportes, Jamie lucía recuperado en su aparición al desfile de la firma Loewe en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París.