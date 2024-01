Niecy Nash se agradece a sí misma durante su discurso de aceptación en los Emmy

Niecy Nash-Betts se reconoció a sí misma anoche durante la ceremonia de los premios Emmy luego de ganar mejor actriz secundaria en una serie o película limitada o de antología por su papel en "Dahmer", de Netflix.

Contrario a ofrecer un discurso lleno de agradecimientos, la comediante solo dio gracias "al Altísimo por este momento divino", a Ryan Murphy y a Evan Peter, productor y protagonista de la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer, respectivamente, y a su esposa Jessica Betts por haberla "levantado tras quedar destrozada" por la difícil interpretación.

"¿Y saben a quién quiero agradecer? Quiero agradecerme a mí. Por creer en mí misma y hacer lo que dijeron que no podría hacer. Y quiero decirme a mí misma frente a ustedes, gente hermosa: '¡Vamos, chica! ¡Eres mala! ¡Tú hiciste eso!'", expresó Niecy entre lágrimas y los aplausos del público.

Además, concluyó homenajeando a las mujeres negras y de color que son menospreciadas.

"Acepto este premio en honor a de todas las mujeres negras y racializadas que han sido ninguneadas y extravigiladas, como Glenda Cleveland, como Sandra Bland, como Breonna Taylor. Como artista, mi trabajo es decir la verdad a los poderosos, y voy a hacerlo hasta el día de mi muerte. Mamá, he ganado", continuó.

Más tarde en la sala de prensa, Niecy reveló la importancia de su mensaje contra el racismo y la misoginia diciendo: "Porque soy la única que sabe lo que me costó, soy la única que sabe cuántas noches lloré porque no pude ser vista para cierto papel, soy la única que sabe lo que es pasar por un divorcio frente a cámaras y todavía tener que levantarme y actuar y todavía tener que ir a casa, tener hijos y toda una vida".

"Y estoy orgullosa de mi misma, estoy orgullosa de haber hecho lo que la gente dijo que no podía hacer porque creí en mí y a veces la gente no cree en sí misma y espero que mi discurso haya sido una deliciosa invitación para que la gente haga precisamente eso. Cree en ti y felicítate, a veces tienes que animarte a ti mismo y por eso no se llama mamá estima, ellos estima, nosotros estima, se llama autoestima porque nadie tiene que creerlo excepto tú", agregó.

Esta es la primera vez que Niecy se alza con un Emmy, a pesar de haber nominada en cinco ocasiones.