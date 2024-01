La actriz de "Baywatch" ("Guardianes de la bahía"), Nicole Eggert, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama con carcinoma cribiforme en etapa 2 a principios de diciembre de 2023 tras sufrir dolores en su pecho.

"Me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí hora con mi médico e inmediatamente me mandó hacer un chequeo. Pero el problema es que no podía conseguir hora, estaba todo ocupado. Así que tuve que esperar hasta noviembre para que me vieran" contó a People.

Nicole, de 51 años, quien interpretó a a Summer Quinn en la famosa serie estadounidense, explicó que ahora analiza la idea de someterse a tratamiento de quimioterapias y radiaciones y posteriormente operarse para extirpar el cáncer.

"Ahora es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecha, debo comenzar el tratamiento", dijo.

Nicole también confesó que su padre luchó contra el cáncer de piel y su madre cáncer de colon. Además admitió que su mayor miedo es no estar para sus hijas Keegan, de 12 años, y Dilyn, de 25.

En 2014 se declaró en bancarrota en dos ocasiones, lo que demuestra su situación financiera.

Ahora, una amiga de Nicole, Mindy Molinary, ha creado una página de GoFundMe en su nombre, donde ha recibido apoyo de algunos compañeros de Hollywood a raíz de su enfermedad.

Según TMZ, Kyle Richards está entre las celebridades que donan a su recaudación de fondos, desembolsando $1.000.