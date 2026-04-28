Adopae elige nueva directiva, Fausto Polanco asume presidencia

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) renovó su dirigencia para el período 2026-2028 y fortalece su estructura institucional. La entidad eligió un nuevo consejo directivo y a los integrantes de la comisión de ética, durante una asamblea realizada el sábado con amplia participación de sus miembros.

La elección se realizó de manera unánime y designó como nuevo presidente al periodista y escritor Fausto Polanco, miembro fundador de la entidad y actual editor de Espectáculos del periódico El Día.

La nueva directiva tendrá la responsabilidad de conducir la institución durante los próximos dos años, en una etapa enfocada en el fortalecimiento gremial, la capacitación profesional y el impulso de nuevos proyectos vinculados al periodismo cultural y de entretenimiento en República Dominicana.

Además de Fausto Polanco en la presidencia, el Consejo Directivo quedó integrado por José Antonio Aybar como primer vicepresidente, Ricardo Rodríguez Rosa como segundo vicepresidente, Cristina Liriano en la Secretaría General y Alfonso Quiñones como secretario de Finanzas.

También forman parte de la directiva, Rosmery Martínez como encargada de Asuntos Internacionales, Ramón Almánzar al frente de Asuntos Interinstitucionales, Ynmaculada Cruz como encargada de Relaciones Públicas y Napoleón Beras en el área de Educación y Formación Profesional.

Completan la estructura Muriel Soriano, quien asumirá Tecnología y Plataformas Digitales, y Rafael Padilla como encargado de Eventos y Protocolo.

Durante la jornada también fue ratificada como directora ejecutiva la periodista Yenny Polanco Lovera.

Mensaje del nuevo presidente

El electo presidente, Fausto Polanco, agradeció la confianza depositada por los miembros de Adopae y adelantó que continuará trabajando a favor del fortalecimiento institucional.

Polanco expresó su compromiso de impulsar nuevas iniciativas en beneficio de los asociados, promover la unidad del gremio y defender el ejercicio ético del periodismo de arte y espectáculos.

De su lado, el periodista Severo Rivera, quien ocupó la presidencia de la academia, destacó los avances alcanzados durante su gestión y sostuvo que seguirá trabajando para hacer más fuerte a Adopae.

Rivera valoró el crecimiento institucional, la integración de nuevos miembros y el posicionamiento alcanzado por la entidad en los últimos años.

Asamblea en ambiente fraterno

La asamblea se desarrolló en un ambiente de confraternidad, integración y armonía entre los asistentes.

A la jornada acudieron representantes de distintas demarcaciones del país, incluyendo miembros procedentes de Santiago y El Seibo.

La dedicatoria. La reunión estuvo dedicada a honrar la memoria del fenecido periodista y escritor Carlos Batista Matos, figura histórica de la comunicación dominicana y referente del periodismo de espectáculos en el país.

Los asistentes resaltaron su legado profesional, su trayectoria en radio, televisión y prensa escrita, así como su aporte a varias generaciones de comunicadores.

Comisión de Ética y nuevos ingresos

En la asamblea fue aprobado además el ingreso del experimentado periodista Reyes Guzmán, quien pasa a formar parte de la Comisión de Ética.

Ese organismo quedó integrado por Estuardo Arias, presidente; Reyes Guzmán, Abel Rojas, secretario y Reyes Guzmán, Miguelina Terrero, y Fior D'aliza Taveras, miembros.

La entidad también presentó su Comité de Desarrollo de Proyectos, conformado por Severo Rivera, José Tejada Gómez y Darío Fernández.

Historia de Adopae

Adopae fue creada el 6 de julio de 2022 con el objetivo de reunir a profesionales especializados en cobertura cultural, artística y de entretenimiento, promover la ética periodística y defender el ejercicio responsable de la comunicación en esa área.

Desde su fundación, la institución ha impulsado encuentros formativos, reconocimientos, debates sectoriales y acciones orientadas a elevar la calidad del periodismo de espectáculos en República Dominicana.

Adopae es una fundación sin fines de lucro, debidamente incorporada, integrada por líderes de opinión vinculados al arte, la cultura, el entretenimiento y la comunicación especializada en el país.

Nueva etapa institucional

Con la elección de sus nuevas autoridades, Adopae inicia una nueva etapa en la que busca consolidar su presencia nacional, ampliar programas de formación y adaptarse a los desafíos digitales que enfrenta la comunicación moderna.

La elección de Fausto Polanco al frente de la entidad ha sido valorada por miembros del sector como una apuesta por la experiencia, la institucionalidad y el compromiso con el periodismo especializado, indicó la entidad.