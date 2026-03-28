Laura Pausini: La dulzura de una voz que traspasa fronteras

Laura Pausini, la voz italiana que tomó al pop desde el belting y conquistó los corazones y escenarios latinos con su último álbum, reúne canciones de intérpretes de diferentes épocas, consiguiendo que "Bachata rosa", del cantante y compositor Juan Luis Guerra, comparta universo con "Turista", del popular urbano Bad Bunny.

Laura nació el 16 de mayo de 1974 en Faenza, provincia de Ravena, Italia, con sus padres Gianna y Fabrizio Pausini; la cantante es la primera hija de la pareja. El amor por la música está apadrinado por Fadrizio, cantante de una banda que cautivó a la artista desde su niñez.

Pininos en la música

A los ocho años hizo su debut como cantante en el restaurante Napoleón de Bolonia, cantando "Dolce Remi" de Fabio Codelli (canción del anime Remi: el niño de nadie), comenzando a ayudar a su padre en sesiones de pianobar a lo largo de la costa del Adriático.

En 1987, a los trece años, grabó I sogni di Laura, una maqueta con ocho canciones, cinco inéditas escritas por ella, pero oficialmente fue atribuida a su padre.

Cuando terminó sus estudios a los 18 años, quiso dedicarse a la cerámica, pero su participación en el Festival de San Remo de 1993, donde obtuvo el primer lugar con su voz, le hizo entender que este era el camino para ella.

¿Cómo llegó la fama a la vida de Laura?

La artista era bastante conocida por su música en zonas de Europa y Estados Unidos, pero en 1993 saltó a la fama mundial con reversiones de sus éxitos al español como: “Se fue”, “Amores extraños” y “La soledad”.

Letra "Se Fue" “Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula.



Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno (se fue).



Se fue, y mi amor se cubrió de hielo (se fue). Se fue, y la vida con él se me fue (se fue).



Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas”.



Sus canciones alcanzaron los 80 millones de discos vendidos en todo el mundo y 160 discos de platino, comentó en una entrevista a Hola.

Vida personal

La artista de 51 años tiene una larga y estable relación con el músico y productor Paolo Carta desde 2005 hasta la actualidad, con quien se casó en 2023. Juntos tienen una hija, Paola, nacida en 2013, que Pausini llama un “milagro” por el tiempo que la buscaron.

Técnica vocal

Laura Pausini.Fuente Externa

La cantante trabaja constantemente su tesitura vocal; es una mezzosoprano, con timbre brillante y años de experiencia.

En declaraciones a la youtuber mexicana Vanesa Farías, dijo que en los inicios de sus giras mundiales perdió la voz y tuvo que recurrir a galenos para proteger su salud y carrera.

Comento que no toma vino para preservar su voz: “Cuando tomo vino me pongo ronca”.

Su voz se mantiene a pesar del tiempo por el cuidado y técnicas de logopedia: “Descubrí que las cuerdas vocales son dos; yo pensaba que eran siete como las notas, y cuando las vi me asusté porque dije: ‘Por eso no canto y no hablo más, solo tengo dos, faltan cinco'. El doctor se puso a reír muchísimo".

"De ahí descubrí que existe una terapia que se llama logopedia, que es aprender la respiración utilizando esa parte que se llama diafragma; yo no sabía ni que existía, y ya había grabado dos discos, he hecho dos giras, pero gracias a eso, con dos o tres meses de esa logopedia, me encontré otra vez mi voz”, dijo Laura.

¿Qué es? Diafragma Es un músculo que ayuda a respirar. Se encuentra debajo de los pulmones y separa la cavidad torácica del abdomen.

Nuevo álbum: Homenaje musical

El último lanzamiento de la artista titulado “Yo canto 2” en marzo de este año es un homenaje a artistas hispanos con 18 canciones de diversos intérpretes.

Entre las piezas musicales que canta en este nuevo disco están: "Oye Mi Canto" de Gloria Estefan, "Hijo de la Luna" de la banda Mecano, "Mi Historia Entre Tus Dedos" del cantante italiano Gianluca Grignani, "Hasta la Raíz" de la mexicana Natalia Lafourcade, "Bachata Rosa" del maestro Juan Luis Guerra.

"Gracias a la Vida" de Violeta Parra con la guitarra del argentino Nauhel Pennisi, "Mariposa Tecknicolor" del aclamado Fito Paez, "Antología" de Shakira, "Cuando nadie me ve" del compositor Alejandro Sanz y "El Patio" de Pablo López, ambos compañeros de la cantante en la voz España.

Laura Pausini "Soy fan de aquellos cantantes que cuando era pequeña me han permitido soñar con la música".

Gira mundial

Laura Pausini inició su gira mundial en España cantando los temas de su última grabación, donde hace una oda musical y expresa su defensa al arte:

"Yo soy quien la protege, acompañada por mi ejército desarmado, un ejército que combate solo con micrófonos e instrumentos musicales para defender aquello en lo que cree: la música, la única reina", ha manifestado.

En la página oficial de la cantante italiana están los países de su gira para que sus fanáticos puedan corear los emblemáticos temas que interpretará a lo largo de este recorrido musical; entre ellos podemos ver a: España, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Costa Rica, México y República Dominicana.