"La vida chueca", la nueva producción cinematográfica de Manny Pérez

El actor y cineasta dominicano Manny Pérez vuelve apostar por el cine hecho desde las historias que permanecen en su cabeza y que inmediatamente plasma en papel y lápiz para luego ser llevado al cine, ahora con su nueva película “La vida chueca”.

Un proyecto que marcará su primera incursión formal en el género de la comedia, pero a su vez sin alejarse del realismo crudo que ha definido buena parte de su filmografía.

Reconocido por producciones como La Soga, Pérez asume en esta ocasión la escritura, dirección y actuación de una historia que, según explicó, no planea romantizar el bajo mundo, sino mostrarlo desde una perspectiva mucho más humana y cercana.

“La vida chueca” narra la historia de un ex limpiabotas que debe una deuda y tras ese percance trata de saldarla, sin embargo esto solo ocasiona un “lio” mayor lo que hace que el problema solo empeore aún más. En ese camino se enfrenta a heridas familiares, a un hijo perdido, un hermano que no lo deja suelto y a un amor que todavía no terminar de esfumarse.

“La vida chueca no romantizará el bajo mundo. Lo humanizará. Aquí no hay villanos de caricaturas. Hay decisiones, hay orgullo, hay heridas abiertas”, expresó el cineasta durante una rueda de prensa, al describir una trama que, aunque nace en la esquina, está pensada para conectar con todo tipo de público.

Personajes y producción

Parte del elenco de "La vida chueca"fuente externa

Manny Pérez fue muy específico en cuanto sus actores, el elenco reúne a figuras tanto del cine como también del entretenimiento, entre sus actores se encuentra Carlos Sánchez como el hermano de Manny, seguido de Lia Lockhart, Juan Fernandez y Dominique Telemaque, además de participaciones especiales de Ovandy Camilo, La Pitonisa, El Nephew y Splou.

La producción ejecutiva estará a cargo de Ramón y Celines Verás, de Un Chin Media, junto al respaldo de la empresa Asadero Doña Pula.

“yo estoy aprendiendo, Manny es una persona que da oportunidades como el siempre hace a gente nueva, y nosotros siempre hemos tenido como meta de hacer películas y hacerlo con Manny no solo es un voto de confianza por su palabra, por la persona que es, pero también una persona que no deja que lo paren, como el mismo dice él es un buey, y la idea de que él va para allá y hasta que no esté hecha no termina”, expresó Ramón Veras, el productor ejecutivo.

En cuanto a su rodaje, este será realizado entre la ciudad de Santiago de los caballeros y el sector de la Ciénega apostando nuevamente por escenarios que dialogan con la historia.

Su estreno está planeado para 2027, consolidando así una nueva etapa en la carrera de Manny Pérez, quien ahora con la “vida chueca” se inclinó un poco por la comedia debido a que la película es un drama con una situación cómica lo que resulta como comedia por todos esos acontecimientos, sin embargo, esto surgió solo; Según Pérez no pensó en hacer una comedia.

Confesión

El actor y cineasta dominicano Manny PérezListín Diario

El cineasta admitió que en algunos puntos en el transcurso de la escritura y la creación de sus personajes llega un momento en el que se tranca como escritor y las lluvias de ideas desaparecen en su totalidad.

“Eso pasa siempre, pero siempre estoy cambiando lo que tengo para hacerlo mejor, entonces cuando eso pasa yo le mando el guion a diez gente’ para oír la opinión de ellos o de ellas y de ahí yo elijo y veo que no está fluyendo como yo quiero que fluya, al escuchar esas opiniones me ayuda a elegir, a votar y a reescribir lo que ya tengo”, confesó para Listín Diario.

Reveló que escribir la historia le tomó alrededor de ocho meses y admitió que aun en la actualidad el guion estará cambiando incluso hasta el día que se esté rodando la película.

“hasta el día que yo este rondando va estar cambiando, ese es parte de mi proceso, yo no dejo dique que ya yo termine vamos a rodar, no, todavía cada día lo estoy cambiando”, aceptó.