Arrestan al reguetonero Zion por presuntamente conducir en estado de embriaguez

La Policía arrestó en la noche de ayer, domingo, al cantante de música urbana Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz, de 44 años, en Río Grande.

De acuerdo con la información preliminar, la detención responde a que supuestamente conducía en condición de ebriedad.

Según la Uniformada, Ortiz arrojó 0.27% en la prueba de alcohol en el organismo que le realizaron en el cuartel de la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo.

Ortiz fue intervenido a eso de las 10:26 de la noche, mientras conducía una guagua Dodge RAM 1500 en la carretera PR-66.

En horas de la mañana permanecía en una celda del cuartel de distrito de Río Grande, en espera de que la Policía consultara el caso con la Fiscalía de Fajardo.

No es la primera vez que las autoridades detienen a Ortiz en esas circunstancias.

El artista urbano puertorriqueño pidió excusas en marzo de 2019, luego de que se diera a conocer que fue detenido en la ciudad de Miami, en Florida, por conducir bajo los efectos del alcohol.

“La semana pasada estuve con unos amigos en mi departamento disfrutando de una noche libre. Desafortunadamente tomé un par de copas de vino y salí un momento manejando mi carro para buscar comida y regresar, y no pensé en las consecuencias. Fue un error humano que no debió haber pasado”, dijo el intérprete que forma parte del popular dúo Zion & Lennox, según lo recoge el programa El Gordo y la Flaca de Univisión.

“Todos cometemos errores, son parte de las lecciones de vida que debemos aprender para tomar mejores decisiones en el futuro”, agregó

La orden de arresto del integrante del dúo Zion y Lennox, establecía que una patrulla de tráfico identificó que el vehículo -un BMW color negro- era conducido a una velocidad de 70 millas por hora por una zona cuyo límite establecido es de 40.

Al ser intervenido por la policía, se le realizó dos veces la prueba de aliento para medir el consumo de bebidas alcohólicas y el exponente urbano arrojó 0.08%, lo que viola lo reglamentado por ley para conducir en las carreteras del sur de la Florida.