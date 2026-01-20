Yiyo Sarante: "Me siento honrado de seguir legado tan bonito de grandes salseros"

El cantante Yiyo Sarante, nombre artístico de Eduardo Alberto Sarante Rosario, dijo que se siente honrado de seguir con el legado “tan bonito” de grandes artistas desaparecidos y aun activos, como Héctor Lavoe, José Alberto el Canario y Raulín Rosendo, entre otros.

Entrevistado para Listín Diario, al término de su participación en las fiestas patronales Ocoa 2026, indicó que "somos un país rico en una cultura tan variada musicalmente, por mezcla diferente, donde podemos cantar salsa, merengue, bachata, tango, bolero y danzón”.

Destacó que vive un momento muy maravilloso en la salsa, recordando que comenzó su proyecto en 2010 y salió a la luz en 2012.

"Me siento feliz porque he visitado Alemania, Estados Unidos, Suiza, Francia, Italia, Perú, Ecuador, Noruega, Colombia y México, y en los próximos días iré por primera vez a San Francisco, California", señaló.

"De verdad me siento feliz con lo que está pasando con mi carrera", expresó.

Se refirió a la canción Corazón de Acero que es original de un cantante mexicano y es una salsa que hizo en 2016.

"Es la canción dominicana más vista en YouTube y ya cuenta con mil 175 millones de views. Y yo me siento orgullosísimo de que sea una canción en el género salsa dominicana, y que la cante yo", manifestó el destacado salsero.

Sarante pidió a los nuevos talentos que trabajen de manera constante, sin parar, siempre haciendo cosas nuevas.

"Ahí es que está el secreto del éxito. Poner una dirección; cuando tú identifica la dirección para donde tú vas, ya la mitad del pleito está ganado, porque ya tu sabes para dónde quieres ir", concluyó.

Sergio Vargas también feliz de estar en Ocoa

"Me encanta venir a Ocoa porque son las patronales donde se pone el manifiesto de la familia, el valor de un pueblo que vive en paz, además con el atributo de tener tantas mujeres bonitas", expresó a Listín Diario luego de poner a vibrar al público con sus éxitos La Quiero a Morir, Marola, Madre Mía y otros.

Al ser preguntado por sus nuevos proyectos dijo que "Vamos a tratar de mantener la salud sobre todas las cosa".

Sergio Vargas quien fue muy popular en las décadas de los 80's y 90', durante la "época de oro del merengue", resaltó que el merengue es tan fuerte que no hay fiesta sin merengue.

"Vienen y van todos los ritmos y el merengue ahí", apuntó el negrito de Villa Altagracia.