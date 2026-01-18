Fernando Villalona dice sus mayores logros han sido nacer, vivir y cantar

El mayimbe, Fernando Villalona, expresó que sus mayores logros han sido nacer, vivir y cantar.

El artista que participó en las patronales de en San José de Ocoa, dijo que su vida en el merengue es "le doy pa' allá y ya sembré y ahora estoy recogiendo de lo que sembré".

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista para Listín Diario en la residencia de Gregorio Ovalles, luego de su participación en la tarima de las fiestas patronales Ocoa 2026.

Villalona inició su participación artística alrededor de las 11:18 de la noche del sábado.

"Ha sido un espectáculo que creo que superó el año pasado. Me siento contentísimo. Le doy gracias a mi querido hermano Pedro Alegría (exsenador) y a doña Eva por haber patrocinado mi participación aquí en Ocoa, y gracias al pueblo de Ocoa porque siempre ha estado presente y pendiente conmigo", manifestó.

Se le preguntó por su visión del merengue sobre la música urbana y dijo que la diferencia es grande, "la música urbana es muy bonita, muy buena, pero el merengue es otra cosa".

Sobre el surgimiento de nuevos talentos y estilos, el carismático artista que interpretó éxitos como "Delirante amor", "Cama y mesa", "El gusto" y otros, dijo que no conoce mucho a los intérpretes, pero sí conoce el dembow.

Finalmente, indicó que no recuerda las veces que ha asistido a cantar a San José de Ocoa, pero "he venido de manera clandestina y de pasada más de 100 veces, millones de veces".

Fiestas patronales Ocoa 2026

Luis Miguel del amargue

El destacado cantante dominicano de bachata, Luis Miguel del Amargue, cuyo nombre real es Luis Miguel Sisa, anunció, en este municipio, que su más reciente producción sale en unos días. Dentro de las canciones que ya circulan está "Me Morí Dos Veces".

Además de esta canción, deleitó al público presente en las fiestas patronales Ocoa 2026 con éxitos como: "No Notas", "De Rodillas", "Mi Rinconcito", entre otras.

Mientras que Eudis El Invencible dijo a este medio que fue el único artista que en el mes de diciembre pasado tocó 73 bailes, lo cual consideró "un récord mundial que será difícil para cualquier artista romper".

Indicó que el Tik Tok, yo pongo el Tik y tú el Tok, es lo que está matando ahora.

Omega "El Fuerte"

Omega anunció la celebración de sus 22 años de carrera cuando regrese de una gira Internacional grande que tiene.

"Cuando termine la gira celebraremos con una fiesta en cada provincia", expresó.

Asimismo, Dalvin La Melodia, de 26 años, dijo en entrevista a este medio que quiso marcar la diferencia y que por eso se inspiró a cantar bachata.