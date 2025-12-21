Bachata
Romeo y Prince Royce indignados por el poco reconocimiento a los bachateros dominicanos
Romeo Santos: “todo lo que pido es simplemente, edúcate a ti mismo sobre lo que es la bachata”
Durante el programa “Podcast” los artistas estadounidenses, Romeo Santos y Prince Royce manifestaron ante las cámaras su opinión con respecto al género musical “La Bachata”, en un conversatorio con Jon Caramanica y Joe Coscarelli tras no ser invitados al show Saturday Nigth Live, un programa estadounidense de comedia y variedades en directo.
En su intervención Romeo expresó que la bachata está subestimada, “soy de New York, él es de New York, ¿por qué no fuimos invitados para actuar en Saturday Nigth Live?”.
Explicó que ha vendido todas las entradas en dos estadios estadounidenses, agotó cinco veces las boletas en el Madison Square Garden con su banda músical “Aventura” y realizó una MetLife con 80,000 plus. Cosas que, según el artista, son de interés para su publicista, sello y equipo.
Es ahí donde Coscarreli decide preguntarle a Santos, ¿por qué la bachata no ha tenido ese momento? Como lo ha pedido el artista. Sin embargo, el músico afirma no tener una respuesta clara, “quisiera poder responder eso, pero es un poco frustrante, siendo completamente honesto, nosotros seguimos teniendo esas preguntas” aseguró.
Ante esto, el artista Prince Royce comentó que en la vida todo el mundo tiene un camino distinto, “no me voy a sentar aquí a llorar por eso” dijo.
¿Por qué la bachata sigue sin Grammy?
Romeo señaló que su misión siempre ha sido tomar la bachata que viene de las provincias humildes de República Dominicana, “esto es más grande que Royce y yo”, mencionando que se trata de dónde está el Grammy de los artistas famosos en el género como: Anthony Santos, Luis Vargas y Raulin Rodríguez, bachateros dominicanos.
El músico expuso que estos merecen al menos un reconocimiento: “Si tu hubieras tal vez invitado o nominado a estos hombres para algunas de estas grandes plataformas yo no estaría aquí hablando ´disparates´”.
Santos comparó al bachatero Teodoro Reyes y al artista Ray Charles diciendo que serían equivalentes en cuanto a oficio. Además, indicó que Anthony Santos es su Bob Marley y aclaró que de igual manera, seguirán con el género musical pero, “todo lo que pido es simplemente, edúcate a ti mismo sobre lo que es la bachata” declaró el artista.