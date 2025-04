En Santiago se comenta: la gran soberana Zoe Saldaña

La sobriedad y elegancia que mostró la reina de las condecoraciones, la actriz Zoé Saldaña, premiada con el máximo galardón de los Premios Soberano, impactando en el escenario con el traje que lució, muy estilizado a su figura, un vestido plateado de la firma Monse Maison, para mí fue el más bello de la noche. La dominicana que nos puso en alto con el Premio Óscar y el Globo de Oro, fue recibida en el país como una diosa y no era para menos, está destacada actriz es sencilla y eso la engrandece.

Ito Bisonó

Victor Bisonó Haza, Ito, un gran político, excelente ser humano, amigo de los amigos, presto a servir a los demás abraza al rico y al pobre sin distinción, me encanta su estilo cercano, bien vestido, jovial y muy familiar. El pasado jueves 27, puso en circulación su más reciente libro “Desde adentro: hacia el país que queremos” una actividad muy de gala, donde los invitados estuvieron vestidos muy elegantes y formal, en la entrada del salón nos recibieron con gran simpatía, su esposa Chabela León y sus hijos, todo ocurrió en el hotel Residence Marriott, un apéndice del Homs. Increíble encuentro con personalidades de la ciudad, empresarios, funcionarios, personas de distintas clases sociales, tenía mucho que no asistía a una ceremonia tan concurrida. Haime Thomas con su sobriedad, pero más auténtico, condujo el encuentro de maravilla, no fue largo todo medido y entretenido.

Libro de Ito

En su libro, Bisonó hace un recuento de lo que era y es el ministerio de Industria y Comercio, narra de su familia, desde sus abuelos, de la famosa y gran madre que tuvo, Ivonne Haza, gloria del arte nacional, de sus profundas raíces en el Cibao, de las relaciones internacionales, que aprovecha para traer inversionistas al país. En esta puesta en circulación de su quinto libro, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el historiador Frank Moya Pons, tuvieron una participación grabada, de esta importante publicación. En el lobby del hotel se vendía a mil pesos cada ejemplar para donar ese dinero al patronato del Hospital Cabral y Báez, aunque es una obra literaria que cuesta mucho más.

San Basilio vuelve al país

La artista y actriz española Paloma San Basilio vuelve al país el 23 de mayo con su tour “Gracias”, en el Teatro Nacional y deleitarnos con ¡el final de su último vuelo! Vuelvo a repetir que los shows internacionales de interesantes cantantes no lo están trayendo al teatro del Cibao. Recuerdo que hace tanto tiempo, por los años ochenta, cuando Paloma se presentó en el Centro Español de aquí, fue una gran noche para los que estábamos ahí y cuando salió del camerino con un pañuelo en la cabeza, todavía sin el ajuar para la presentación, solo observó que tanta gente había y no recuerdo si chequeó el micrófono, lo cierto es que luego entró al escenario despampanante a cantar con un vestido hermoso, largo, sesgado y pegado al cuerpo con arandelas. Un excelente concierto, inolvidable.

No se la lució

Karen Yapoort, una comunicadora dominicana, aprovechó la popularidad de los Premios Soberano para llamar la atención y hacer un bulto con su vestido al entrar a la Alfombra Roja y mantener la expectativa con su traje, siendo tapada con paraguas por un grupo de personas. Bueno si eso quería, lo logró, llamó la atención de los medios de comunicación y las redes, creó expectativas negativas. A mí me pareció ridículo, pero cada quien con su tema. Un minuto de fama. ¿Para qué? Hasta la proxima.