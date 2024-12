La canción de Brenda Lee que sigue siendo un clásico de las fiestas navideñas 66 años después

Sus recuerdos de la grabación de “Rockin’ Around the Christmas Tree” son un poco confusos. Recuerda que el productor colocó adornos en el estudio y encendió el aire acondicionado a todo volumen en un cálido día de Nashville para crear un ambiente navideño. Los músicos, recuerda, lo lograron en un par de tomas.

Eso es todo. Después de todo, Brenda Lee tenía 13 años en ese momento, y fue hace 66 años, en 1958.

Es una trayectoria inusual, incluso teniendo en cuenta el hecho de que los oyentes de música durante la temporada navideña tienden a adoptar canciones que conocen desde hace años.

“Rockin’” eclipsó a la eterna favorita de Mariah Carey, “All I Want for Christmas is You”, en diciembre pasado para encabezar la lista musical de Billboard y convertir a Lee, a los 78 años, en la mujer de mayor edad en lograr esa hazaña. Una semana después, después de un cumpleaños, batió su propia marca. Kendrick Lamar probablemente se interponga en su camino para volver a hacerlo este año.

Otro récord: sesenta y cinco años representaron el intervalo más largo entre el lanzamiento de un disco y su llegada al número uno.

“Es una buena canción”, dijo Lee a The Associated Press. “Es una canción que cualquiera puede cantar. Puedes unirte, puedes cantarla, todos están felices. Estoy muy contenta de tenerla. Nunca pensé en mi vida que una canción navideña sería mi legado. Pero la acepto”.

‘Una canción pegadiza con esteroides’

Esta combinación de imágenes muestra a la cantante Brenda Lee en la 57.a edición anual de los Premios CMA el 8 de noviembre de 2023, en Nashville, Tennessee, y a Brenda Lee a los catorce años, en Londres el 5 de abril de 1959. (Foto AP)AP

Es un fenómeno que la periodista musical Holly Gleason notó recientemente mientras se detenía a tomar un café en Nashville, cerca del vecindario donde vive Lee. La canción sonó por los altavoces y la sala (padres, niños, hipsters) estalló en cánticos y risas. “Es una especie de gusano de oído con esteroides”, dijo Gleason, cuyo libro de 2017 “Woman Walk the Line: How the Women in Country Music Changed Our Lives” (Mujeres en la cuerda floja: cómo las mujeres en la música country cambiaron nuestras vidas) presentó a Lee, entre otras.

La canción logra el ingenioso truco de sonar retro pero no anticuada. Dulces riffs de guitarra serpentean alrededor de la voz de Lee en la grabación original. El solo de saxofón de Boots Randolph la lleva al corazón. La fiesta pasa rápidamente, la canción termina en dos minutos y seis segundos.

El compositor Johnny Marks ya tenía algunos éxitos de temporada en su haber, incluidos “Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” y “A Holly Jolly Christmas”. Buscó específicamente a Lee para su nueva canción en 1958 y es fácil ver por qué: ¿quién mejor para transmitir su inocencia y espíritu que una niña de 13 años a la vanguardia del Baby Boom? El rock and roll también estaba en su infancia en ese entonces.

En la canción, Lee canta sobre “muérdago colgado donde puedas ver, cada pareja intenta parar”.

En la vida real, ella no había experimentado su primer beso. “Dios, no”, dijo. “No quiero decir que no quisiera. Ni siquiera se me permitió salir con alguien hasta que tuve 16 años”.

¿Cuál es la “nueva forma antigua” de todos modos?

La canción toca muchos puntos de referencia navideños: pastel de calabaza, villancicos, ramas de acebo. Puedes pasar por alto la parte del estribillo que no tiene mucho sentido: ¿cuál es exactamente la “nueva forma antigua”?

La simplicidad de “Rockin’ Around the Christmas Tree” es una gran parte de su atractivo, dijo Nathaniel Sloan, musicólogo de la Universidad del Sur de California y copresentador del podcast “Switched on Pop”. Como muchas canciones navideñas exitosas, evoca nostalgia por una época más feliz y pacífica, aunque eso sea más imaginación que realidad, dijo.

El estilo es más rockabilly que rock tradicional o country, y Sloan cree que eso tiene mucho que ver con el motivo por el que sigue sonando fresca.

“Lo que siempre me ha sorprendido de la canción es que estás escuchando la interpretación de una niña de 13 años, y a mí no me suena así”, dijo. “Hay una profundidad en la voz, incluso una calidad desgastada, que no puedo creer que fuera tan joven. Es perfecta”.

A pesar de todo su éxito, la canción apenas se notó cuando se lanzó en 1958. No fue hasta dos años después, cuando el perfil de Lee era más alto a través de éxitos como “I’m Sorry”, que entró en las listas de música. Su mayor impulso llegó 40 años después de eso, cuando “Rockin’ Around the Christmas Tree” apareció en la exitosa película “Home Alone”. La película en sí se ha convertido en un elemento básico de las fiestas, lo que le da más exposición a la canción cada año.

Su compañía discográfica sigue impulsando la canción, grabando un video en 2023 que incluyó apariciones especiales de Tanya Tucker y Trisha Yearwood. Este año ha lanzado "Noche Buena Y Navidad", una versión en español que utiliza inteligencia artificial para crear una voz derivada de la voz de Lee.

La compañía discográfica le está organizando una fiesta de cumpleaños a Lee

Universal Music le está organizando una fiesta en Nashville para celebrar su 80 cumpleaños el miércoles. "Ella es simplemente una fuerza y un personaje", dijo Cindy Mabe, presidenta y directora ejecutiva de la compañía. "Está llena de coraje de la misma manera que lo estaba esa niña de 13 años".

"Rockin' Around the Christmas Tree" ingresó al Salón de la Fama de los Grammy en 2019. Ha sido reproducida más de 2.5 mil millones de veces en todo el mundo y ha sido certificada