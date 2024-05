Los consejos de Natti Natasha para tener una relación "bonita y duradera"

Entendimiento, acompañamiento, paciencia y comunicación son parte de los consejos que Natti Natasha comparte en sus redes sociales para tener una relación “bonita y duradera”.

La artista dominicana aprovechó la atención que ha recibido su relación con el productor y manejador boricua Raphy Pina, liberado recientemente de prisión, para postear un video aconsejando a sus seguidores sobre la vida amorosa.

“No todo es bonito, no sabemos en realidad si va a durar. Lo importante es saber que no todo es perfecto. Así somos los seres humanos”, expresa.

Natti resaltó que una relación se trata de dos personas “completamente diferentes, algunas veces completamente opuestas” que se aman sobre todas las cosas.

“Ahí es donde entra la paciencia, la comunicación, con los años conocerse, estar en las buenas y en las malas…”, describe la cantante dominicana.

Acompañó el breve video con el mensaje “Si has perdido la fe en el amor, hoy vengo a recordarte que aunque parezca imposible, no lo es”, a lo que los internautas reaccionaron de forma positiva minutos después de la publicación.

La artista dominicana había expresado que se sentía “saturada de amor” tras haberse reencontrado en casa con Pina.

Liberación de Raphy Pina

El pasado viernes se confirmó la liberación de Raphy Pina, lo dijo el propio productor a través de su canal de Instagram.

El manejador puertorriqueño de música urbana fue sentenciado en mayo de 2022 a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego, en violación a la ley federal de armas.

Pina, quien definió su libertad como "home confinement" (confinamiento en casa).

Aclaró que "aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones".

El manejador de artistas cumplía una sentencia en la cárcel federal Butner, centro correccional de seguridad media en Carolina del Norte, pero según el expediente electrónico en el Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), en este mes fue ubicado en un centro residencial de reingreso en la ciudad de Miami, Florida. El registro indica que su fecha de salida está pautada para el 8 de agosto de este año.