En Santiago se comenta: gran almuerzo del Banco Popular

¡Hola, buenos días! Muy interesante el encuentro del Banco Popular en el marco de la celebración del 60 aniversario de esta entidad bancaria, con la presencia de representantes de medios de comunicación y líderes de opinión, todo ocurrió de maravilla en un espacio del Centro León, en un gran almuerzo donde se colocó una enorme mesa, adornada hermosamente, con plantas pequeñas, naturales, como se estila ahora, una exclusiva vajilla, lindísima, resaltando la elegancia de los comensales, que escuchaban las palabras del presidente ejecutivo de la institución, el señor Christopher Paniagua, quien destacó el crecimiento obtenido durante el cierre del primer trimestre de este año. Hubo varias preguntas de los presentes, en forma de diálogo con el moderador José Mármol, quien tiene varios años dirigiendo como vicepresidente ejecutivo de comunicaciones corporativa, una persona muy diestra y querida en los medios. Les cuento que hubo una sección de fotos en la escalera del lobby del Centro León, fue una gran velada, intercambiando saludos, la comida muy exquisita y variada los mozos siempre atentos que nada faltara, sirvieron vinos blancos y tintos, al final café y un buen postre. Fue una interesante actividad, poder compartir con el presidente y los demás ejecutivos del banco, sin dejar de mencionar a Francisco Ramírez Bonó, vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales, una persona muy agradable, tuve el placer en la mesa de quedar del lado de él y del señor Paniagua.

La Reina

Ednita Nazario viene al país luego de una gira por varias ciudades de Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Tú sin mí, es una canción romántica, hermosa, que canta la diva de Ponce, Puerto Rico, es la que muchos conocemos, ella la interpreta con coraje y pasión, es una rubia hermosa, no sé ahora cómo luce en sus 69 años de edad y más de treinta y cinco de carrera artística, ahora vuelve al país después de tanto tiempo. Me imagino que esta generación no la recuerda, al menos que sus padres tarareen sus canciones. Pues bien, les cuento que está exuberante artista, se presentará en República Dominicana el tres de agosto en la sala principal del Teatro Nacional; la última vez que vino al país fue en febrero del 2018, bueno a disfrutar de todas esas melodías que gustan tanto.

Los políticos

Me gustaron los 90 segundos de los candidatos a la presidencia, uno más que otro, qué amenos estuvieron Luís Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, me fascinaron los tres. Quiero felicitar a mi estimado Miguel Franjul, director de este periódico, por tan original estrategia de estas entrevistas, donde participaron estos hombres y mujeres que desempeñaron un importante rol en las elecciones presidenciales recién pasadas del país. Si fueran así las campañas, tan divertidas, qué felicidad.

Los colmados

¿Qué hacer los fines de semana en Santiago? Pues, hay muchos lugares para darse una vueltecita y tomarse una cerveza bien fría, ya en otras columnas hemos comentado de los lugares donde vende quipes y otras delicias en el sector Los Pepines y seguiré mencionando negocios donde pueden ir sin gastar tanto dinero. En la urbanización Reparto del Este, cerca de donde está el parque E. León Jiménez, está el Supermercado Tejada, venden unos quipes suaves, grandes y exquisitos, también empanadas de yuca y cervezas bien frías. Cuando pasaba por este lugar veía siempre tantas personas afuera, sentadas, casi todos hombres y pensé, los hombres solos tomando cervezas y pregunté y me dijeron también vende quipes, qué maravilla. Hasta la próxima.