Hony Estrella llora en "Divertido con Jochy" y agradece apoyo tras presentación en los Soberano

La actriz y comunicadora Hony Estrella no pudo contener las lágrimas durante su participación en el programa "Divertido con Jochy", tras haber presentado los Premios Soberano junto al destacado comunicador Jochy Santos el pasado 12 de marzo.

Hony compartió sus emociones en vivo.

"Estar con mi papá en la comunicación, con Edilenia que recuerdo cuando te llamó (a Jochy), al Mismo Golpe (programa radial), y te dijo no dejes ir esa muchacha y estar con ustedes dos, aquí para mí es un sueño hecho realidad”, comentó a su llegada al programa.

También aprovechó el momento para expresarle gratitud a Jochy Santos. “Sin ti yo no hubiese podido tener una carrera, una trascendencia, no hubiese podido tener un mejor compañero que no fueras tú”, dijo visiblemente conmovida.

Con lágrimas y la voz entrecortada por la emoción, Hony expresó su agradecimiento hacia el comunicador por haber creído en ella cuando era una adolescente "sin cédula", y por Jochy decirle “Hony yo quiero que estés aquí, quiero que seas la voz en off del Mismo Golpe”.

Jochy Santos, el conductor del programa que se transmite por Color Visión canal 9, los domingos a las 12 del mediodía, reconoció el esfuerzo y trabajo que realizó Hony Estrella para los Premios Soberano “se fajó en los ensayos de los premios noche tras noches”.

“Jochy Santos fue el marco para que la pintura se pueda destacar”, puntualizó Hony y el elenco del programa televisivo brindó en su honor junto a ella.

Además agradeció a las comunicadoras que han marcado su carrera, entre ellas a Zoila Luna, Jatnna Tavárez, Lissette Selman, Mariasela Álvarez, Milagros Germán, Tania Báez y Julie Carlo.

En medio de su participación en el programa, la producción colocó al aire varios audios donde personas importantes para la actriz la felicitaron por su presentación en la premiación dominicana.

Video Divertido Con Jochy | Hony Estrella, cuenta su paso por Premios Soberano 2024



las palabras de zoila Luna

“Yo podría buscar en un diccionario, entre un archivo de sinónimos las palabras que yo quisiera decirte en este momento, pero prefiero buscarlas en mi corazón, en mi alma para decirte cuan orgullosa estoy de ver como creciste, de ver cómo has crecido y de ver cómo eres el referente para tu generación de que las cosas bien hechas dan buenos resultados, felicidades mi niña, felicidades mi Hony, felicidades colega”.

las palabras de Lissette Selman

“Mi Hony querida hoy con mucha satisfacción puedo reiterar lo orgullosa que estoy de ti porque eres una artista completa. El despliegue que hiciste de todos tus dones en el escenario tras tu participación en los Premios Soberano así lo ratifican, no digo que estoy impresionada porque siempre supe de tu alto nivel. Actúas, baila, canta y lo haces con excelencia y como broche eres hermosa, el cielo es el límite y sé que podremos verte en los grandes escenarios del mundo con el compromiso que esto implica de responsabilidad y disciplina, pero sé que has de seguir cultivándolos, en hora buena hermosa te quiero y espero que Dios pueda seguir acompañándote en el camino”.

lo que dijo Charytín Goyco

“Ahora me he encontrado una estrella en estos soberanos, siéntete feliz Hony porque has hecho un trabajo tan maravilloso, yo como artista que sé que para lograr eso, hace falta primero talento, segundo entrega total días, horas, meses para lograr esa percepción con ese profesionalismo que tú hiciste en los Soberano. Yo sé que todo lo que hagas de aquí para adelante va a ser un éxito por tu entrega y por tu amor a esta carrera tan difícil y tan bella. Dios te me bendiga.

Las palabras de la abuela de Hony

“Me siento orgullosa de ti porque te vi en Los Premios Soberano muy bien y que Dios te bendiga”.

Hony resaltó que quiere que los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana sepan que “pueden hacerlo, que lo pueden lograr, que haciendo las cosas bien hechas pueden lograr ser una gran estrella".

Expresó que su mayor legado cuando no esté físicamente es que se diga: “Hony me inspiró”.

sobre los Soberano

La edición 39ª de los Premios Soberano se celebró en una ceremonia en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr., la dirección artística de Guillermo Cordero y la producción de televisión de Alberto Zayas.

La gala estuvo conducida por Hony Estrella y Jochy Santos.