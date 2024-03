Emma Stone ya está en el club de las intérpretes con dos Óscar a mejor actriz

En "Pobres criaturas", Emma Stone abrazó un desafío peculiar: interpretar a una mujer de la era victoriana que se suicida, es devuelta a la vida con el cerebro de su feto por un científico fuera de serie y, a partir de allí, arranca un viaje de autodescubrimiento.

Su apuesta arrasó y Stone ganó por segunda vez este domingo el Óscar a mejor actriz, lo que la equipara con leyendas que han ganado ese mismo número de veces esa estatuilla, como Jodie Foster o Elizabeth Taylor.

"Me siento muy honrada de compartir esto con cada miembro del reparto, con cada miembro del equipo, con cada persona que ha volcado su amor, su cuidado y su brillantez en la realización de esta película", sostuvo la actriz de 35 años al recibir el galardón.

"Gracias por el regalo de toda una vida: Bella Baxter (su personaje). Siempre te estaré agradecida. Gracias por invitarnos a todos a formar parte de este equipo", le dijo al director de la cinta y también nominado, Yorgos Lanthimos.

La estrella de 35 años derrotó en la categoría a la otra gran favorita, la actriz de raíces indígenas Lily Gladstone ("Los asesinos de la luna"), Annette Bening ("Nyad"), Sandra Hüller ("Anatomía de una caída") y Carey Mulligan ("Maestro").

Stone ganó su primer Óscar en 2017 por encarnar a una incipiente actriz que busca su camino en Hollywood en el musical "La La Land", junto a Ryan Gosling.

Esta vez, bajo la dirección de Lanthimos, Stone da vida a Bella, una especie de versión frankestiniana.

La cinta, que estaba también nominada al Óscar, sigue a la mujer desde sus primeros momentos, cuando mal puede balbucear y caminar. La particular protagonista se muestra una rápida aprendiz que en breve habla apropiadamente y baila de forma peculiar.

Emma Stone posa con el premio a la mejor interpretación de una actriz en un papel principal por "Poor Things" en el Governors Ball después de los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.John Locher

Bella se entrega al mundo con alegría y curiosidad desmedida. A medida que crece, explora el sexo, que ella llama de "salta-salta enfurecido", y absorbe todo a su alrededor.

Pero su libertad es constantemente amenazada por hombres que, aunque atraídos por su irreverencia, intentan coartarla.

"Bella se enamora de la vida misma, en vez de una persona. Acepta lo bueno y lo malo de igual manera. Ella me hizo ver la vida de forma diferente", dijo en enero Stone al recibir un Globo de Oro.

Almas gemelas creativas

Stone, que suma cuatro nominaciones al Óscar como actriz y una quinta como productora de "Pobres criaturas", reitera que este es el rol favorito de su carrera.

"Recomenzar de la nada, esa era una parte muy inspiradora de Bella", dijo en los Globos de Oro. "Era más sobre desaprender que visitar cosas de mi pasado, algo que era hermoso y liberador".

La película consolidó su colaboración con Lanthimos, quien se convirtió en una especie de alma gemela creativa desde que se conocieron hace casi una década.

El par trabajó en "La favorita", que le dio su tercera nominación al Óscar, una trama victoriana en la cual interpretaba a una criada oprimida que aspira a mucho más y se abre camino hasta el corazón y la cama de la reina Anne.

Después se reunieron en el corto "Vlihi" (2022) y ahora tienen dos proyectos en desarrollo, entre ellos "Kinds of Kindness".

"Una actriz increíble", la llama Lanthimos.

"Facilita mucho tener a alguien quien confía en ti, y en quien tú confías", le dijo el director a The Guardian en diciembre.

"Proyecto Hollywood"

Nacida como Emily Jean Stone en Arizona, el 6 de noviembre de 1988, Stone comenzó desde joven en el teatro, en parte como una forma de controlar su ansiedad.

A los 14 años, convenció a sus padres con una presentación de PowerPoint titulada "Proyecto Hollywood" de dejarla abandonar la escuela y buscar una carrera en el cine.

Se mudó junto a su madre a Los Ángeles, en donde estudió de casa entre audiciones.

Comenzó en la cadena VH1 en un programa de telerrealidad llamado "In Search of the Partridge Family", en el cual destacó y obtuvo uno de los roles para una serie sobre la familia Partridge, pero el proyecto murió tras un episodio.

Consiguió varios papeles de televisión hasta debutar en la pantalla grande en 2007 con el éxito adolescente "Supercool", producida por Judd Apatow.

Apareció en más de 25 películas desde entonces, con roles poderosos como el de Skeeter Phelan en "Historias cruzadas" (2011), el drama de Tate Taylor sobre el racismo que enfrentaban las empleadas domésticas en el Mississippi de los años 1960.

A continuación, actuó en una seguidilla de éxitos, incluyendo dos películas de "Spider-Man", "Loco y estúpido amor", y "Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)", del mexicano Alejandro González Iñárritu, que le valió su primera nominación al Óscar como mejor actriz de reparto.

Después vinieron las de "La La Land" y "La favorita".

También protagonizó "La batalla de los sexos" (2017), en la que dio vida a la tenista pionera Billie Jean King, y encarnó a la icónica Cruella de Vil en "Cruella" (2021).

En televisión, arrancó elogios por las comedias "Maniac" y "The Curse".

La actriz está casada con el comediante y escritor Dave McCary, con quien tiene una hija, Louise.