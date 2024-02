Becky G, Ryan Gosling, Billie Eilish y Jon Batiste actuarán en los Premios Oscar

Los Oscar acaban de recibir una infusión de Kenergy.

Ryan Gosling cantará la poderosa balada pop “ I'm Just Ken ” en el show del 10 de marzo, anunciaron los productores del programa el miércoles. Otros que interpretarán sus canciones originales nominadas incluyen a Billie Eilish y Finneas O'Connell, Jon Batiste, Scott George and the Osage Singers y Becky G.

Gosling también está nominado a mejor actor de reparto esa noche. Mientras interpretaba a Ken en una promoción del programa con Jimmy Kimmel, se encogió de hombros y dijo que no iba a ganar. Para ser justos, incluso si fuera una broma, puede que no se equivoque: su compañero nominado Robert Downey Jr. ha estado arrasando en la temporada .

"I'm Just Ken", escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt, todavía tiene una oportunidad, sin embargo, incluso si la otra canción de "Barbie", la conmovedora "What Was I Made For" de Eilish y Finneas parece ser la clara favorita a los premios. hasta la fecha, ya ha ganado un Grammy . Pero la balada de Ken es también la que todos querían ver en la transmisión de los Oscar, que marcará la primera vez que Gosling actúe en el show.

Como podría gritar Ken, escondiéndose detrás de una esquina que cree que de alguna manera está insonorizada: “¡Sublime!”

'The Fire Inside', interpretada por Becky G y creada por Diane Warren para la película 'Flamin' Hot'; 'It Never Went Away', de Jon Batiste para su documental 'American Symphony'; y 'Wahzhazhe', por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para ´Killers of the Flower Moon´ completan la terna de actuaciones.

La 96ª edición de los Oscar se transmitirá en vivo por ABC y en más de 200 territorios en todo el mundo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles el domingo 10 de marzo y el espectáculo comenzará a las 7 pm EDT.