Scarlet Ortiz: “Tenía muchas ganas de hacer un proyecto en República Dominicana"

Scarlet Ortiz, una estrella de telenovelas en Venezuela y Estados Unidos, forma parte de la película dominicana “La tercera edad”, su segundo proyecto actoral en República Dominicana, ya que en 2007 grabó aquí una telenovela.

“Con mucho respeto y amor por lo que hago porque que te escojan y que seas invitada para un proyecto así, imagínate, uno se siente feliz, y la verdad tenía muchas ganas de hacer un proyecto aquí en Dominicana porque hace muchos años hice una novela acá y regresar, y al cine, con estas figuras, agradecida, súper contenta y ansiosa de ver hoy el resultado final”, comentó Scarlet.

En “La tercera edad”, Scarlet interpreta a una de las bellas cuarentonas de la universidad de personas de la tercera edad donde los personajes principales, representados por Cuquín Victoria y Roberto Salcedo, deciden inscribirse para tener nuevas conquistas amorosas.

El papel de Scarlet ha enviudado dos veces y se convierte en la razón de peleas entre los protagonistas de la trama.

La venezolana, de 49 años, viene de una carrera en telenovelas, conocida a partir de "Secreto de amor" y "Mis 3 hermanas".

Por igual, se consolidó en el personaje de una inusual trabajadora sexual en "Todos quieren con Marilyn", de la cadena colombiana RCN, y en 2012 con la venezolana "Dulce amargo", en la que generó críticas favorables por la complejidad de su personaje, Mariana, por su rol introspectivo y lleno de conflictos.

Tanto Roberto Salcedo como el director del filme, Archie López, valoraron la presencia de Scarlet en el elenco de "La tercera edad", que le aporta un toque internacional al cine dominicano, así como su asistencia, y la de su compatriota Orlando Urdaneta, a la premier.

“Un importantísimo productor mexicano-norteamericano, tiene ambas nacionalidades, le hizo referencia a Archie de que la película puede prender muy bien en los Estados Unidos y entre las figuras menciona a Scarlet, eso significa que la presencia de ella que es una artista que se ha internacionalizado le aporta mucho al cine”, dijo Roberto.

El exalcalde del Distrito Nacional, conversó con periodistas de LISTÍN DIARIO sobre la etapa de envejecimiento: “Mientras usted tenga vida usted tiene que generarse ilusión”.

Con una carrera prolífica en el teatro y la televisión, Roberto Salcedo se dirige a lograr lo mismo con el cine. Reveló a LISTÍN DIARIO que cuenta con ocho guiones para películas, más la autoría de “La tercera edad”, que llegará a los cines a partir de este miércoles 14 de febrero.

En esta historia comparte protagónico junto a Cuquín Victoria, con quien reencontrarse es una nueva ilusión, como todo lo que envuelve la etapa de envejecimiento.

“Siempre usted va a ver en mis textos, en mis obras, algo que le quede a la gente y usted se preguntara ‘y de la tercera edad, ¿qué le puede quedar a la gente?’, que mientras usted tenga vida usted tiene que generarse ilusión, usted tiene que generarse sueños, eso pasa con estos señores (de la película)”, expresó Salcedo durante la entrevista.

‘La tercera edad’ cuenta la historia de dos adultos mayores que se inscriben en la universidad en busca de conquistas amorosas.

La trama cómica también cuenta con las actuaciones de Judith Rodríguez, Lumy Lizardo, Isaura Taveras, Lía Briones, Elías Serulle, Starlin Ramírez, Phillip Rodríguez Nany Peña, Jacqueline Estrella, Juan Carlos Pichardo Jr., Melymel y Giovanny Cruz.

Además, la participación de José Luis y Ángel Adonis, popularmente conocidos como Las Hermanas CDN, a quienes el veterano director catalogó como una nueva generación del humor.

“Tenemos a las leyendas Roberto y Cuquín, tenemos a Juan Carlos Pichardo, Phillip Rodríguez, Pachuli y después tenemos a las chicas CDN, José Luis y Ángel Adonis, y tenemos a Starlin y Elias”, explicó Archie.

Además, Archie López también destacó la participación de Judith Rodríguez, quien es una experimentada actriz de dramas.

Sobre su doceavo largometraje, Archie destacó que en la historia “exploramos el espíritu de juventud eterna que vive en cada uno de nosotros. Es una celebración de la vida, del amor y del sentido del humor que trasciende generaciones”.

Roberto Salcedo, Scarlet Ortiz y Archie López durante su visita a LISTÍN DIARIO para hablar de la película "La tercera edad".SILVERIO VIDAL/LISTÍN DIARIO

Salcedo afirmó que en su historia hay mensajes. “Surgió espontáneamente, pero eso va a quedar como un mensaje de que no importa en el ambiente en el que usted se encuentre, usted se contamina si usted quiere, si usted no quiere no se contamina”.

La película tuvo un estreno especial para la prensa la noche del pasado lunes en Caribbean Cinemas de la plaza comercial Downtown Center y a partir de este miércoles irá a los cines dominicanos.