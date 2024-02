Actores de la serie de Atresplayer 'Vestidas de azul'; Se muestran realidades trans en televisión

"Visibilizar las realidades trans en televisión es la forma más directa de hacer llegar nuestras vivencias para que la sociedad entienda nuestra identidad", ha asegurado Gormedino este jueves en un evento abierto al público con representantes de Atresmedia, Suma Content y la Federación Estatal LGTBI+.

Por su parte, Santiago ha denunciado que llevan "años" siendo "olvidadas" y "oprimidas" por la sociedad. "Nos han insultado, nos han pegado e incluso nos han matado. Hemos tenido durante toda la vida que escondernos de la sociedad y limitarnos a ciertos ambientes. Ya es hora de que seamos visibles ante la sociedad y la televisión", ha celebrado.

Asimismo, la actriz ha destacado que el trabajo que están creando "día tras día" es "muy importante" para dar visibilidad al colectivo.

La vocal de relaciones con Empresas Niurka Gibaja ha señalado que las realidades trans "son aún muy desconocidas para la mayoría de la población".

"Mucha gente solo nos conoce de oídas, quizá por los bulos y la desinformación que se lanzó cuando se tramitó la ley LGTBI+ y tienen una visión alienada de quienes somos o qué nos pasa. Por eso, es importante dar visibilidad a nuestro día a día a través del cine y la televisión, porque ofrecen formatos que permiten empatizar y acercarse a nuestra cotidianidad desde la comodidad de nuestra casa. Son canales muy útiles para hacer pedagogía social", ha defendido.

Por otro lado, la directora de Ficción de Atresmedia TV, Montse García, ha trasladado que "desde Atresmedia hay una sensibilidad por visibilizar la diversidad y al colectivo trans, en particular desde hace años". En este sentido, ha recordado las series 'Veneno', '#Luimelia', o programas como 'Drag Race España', que "reconocen y dan cabida a un gran número de profesionales que hasta ahora no tenían espacio".

Según el I informe sobre la situación socioeconómica de las personas LGTBI+, elaborado por la agencia de investigación 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, más del 70% de los hogares de personas trans ingresan menos de 2.000 euros al mes. Además, ingresan de media anual 19.957 euros frente a los 32.216 euros de ingresos medios de la población general.

"SOLO HE TENIDO UN CONTRATO DE TRABAJO DE 40 HORAS"

Gormedino ha compartido que, como persona trans, ha tenido dificultades para encontrar trabajo. "En mis dos años y medio de transición, solo he tenido un contrato de trabajo de 40 horas. El resto han sido horas sueltas, 10 horas, 15 horas. Esto me ha llevado a una situación económica de precariedad, aun teniendo una formación", ha lamentado.

Por ello, ha recomendado 'Yes, we trans'. "Ya sabes que las personas que recurren a este servicio están buscando a una persona de nuestro perfil. Simplemente sabes que no vas a recibir un rechazo por tu identidad", ha afirmado.

Por su parte, Montse García de Atremedia TV, ha asegurado que en 'Vestidas de azul' hay un "alto porcentaje" del equipo técnico trans para "que, además del importante mensaje que lanza esta ficción, este proyecto sirva para que haya nuevas voces en el panorama audiovisual que también tienen una historia que contar".

La serie narra las vivencias de seis mujeres trans en la España de principios de los años 80. La productora Suma Content contrató a Alma Gormedino para este proyecto gracias al programa de inserción laboral para personas trans de la Federación Estatal LGTBI+, 'Yes, we trans'.