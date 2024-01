En Santiago se comenta: el cumpleaños de Leonel Fernández

Leonel Fernández estuvo de cumpleaños el pasado martes 26. Lo celebró como de costumbre, recibiendo a sus hijos, simpatizantes y personas que lo aprecian

Es una tradición en él, antes era en el Palacio Nacional ahora en la Fundación Global, siempre tiene algo que decir, que gusta a un sector de la población, esta vez a los más entraditos en edad.

“Soy afortunado por arribar a los 70 años, pues como sostiene la cultura oriental, ahora es que la vida comienza, no obstante la brevedad” , se oye bonito y hasta alentador, pero la verdad que los años no perdonan cuando comienzan esos achaques, no es fácil, aunque Leonel es joven aún, tiene muchas energías y oportunidades. ¡Felicidades amigo!

Comentarios

Los varones están muy contentos con el ex presidente Fernández, ya que en cada natalicio dice algo que gusta a los que no quieren ser viejos, en uno de sus cumpleaños dijo: “La juventud de la tercera edad” y ellos se lo creen, pero cada quien se siente como está su ánimo, aunque dicen que para esta época, ya nadie es viejo, depende.

La turista

Ariana Guilak, joven californiana venía de lo más feliz con su novio desde Miami a pasarse unas vacaciones, su felicidad se acentuó más en su rostro cuando fue recibida con bombos y platillos, y un ramo de flores por David Collado, ministro de turismo, en el aeropuerto de Punta Cana, al enterarse que ahora es famosa internacionalmente y que no va a pagar estadía, le salió free su viaje de placer por ser la turista número 10 millones, es decir con ella República Dominicana completa los diez millones de personas que visitan este país. Qué interesante, esa viajera escogió nuestro terruño por nuestro bellos paisajes y el cálido clima.

El crimen de Piantini

Qué muerte tan terrible, tan miserable y difícil de asimilar, la de la joven venezolana asesinada y de qué forma tan cruel, no he podido dormir pensando en esa muchacha, descuartizada, su cabeza por un lado y las demás partes por otro, qué se hará con ese monstruo, pobre muchacha tan bella, qué destino tan cruel y fuera de su país.

A este hecho le llaman el crimen del Piantini, un sector tan exclusivo y bueno de vivir, una bella torre manchada por un sádico, que quiso llevar un suceso tan macabro en nuestro país, la cárcel no es suficiente para este sicópata, canalla, hay que buscar otra forma para hacer justicia.

Sigue la gente en Navidad

El martes pasado durante el día fue bueno para recorrer la ciudad, pocos vehículos circulando, parece que la pachanga del domingo 24 y del 25 se dio en grande, aunque esa misma noche del 26 la circulación de carros volvió a su curso normal.

Me contaron que los restaurantes estaban llenos de personas, ósea que la parranda siguió.