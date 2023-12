Concierto de Madonna en Brooklyn se retrasa por casi 3 horas por problemas de sonido

Los fanáticos de Madonna no están conformes con el inicio de su gira "Celebration" en Estados Unidos. Y es que, la cantante subió al escenario casi tres horas más tarde en su concierto de anoche en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, donde también se presentará este jueves y este viernes.

Según TMZ, una fuente cercana a "La Reina del Pop" confirmó que el retraso fue provocado por problemas de sonido, pero negaron que las tres horas de espera se hayan cumplido para que el espectáculo comenzara.

El medio señala que las puertas del lugar abrieron a las 7:30 de la noche, su telonero, DJ Honey Dijon, estaba a las 8:30 y Madonna debía cantar la primera canción entre las 9:30 y las 10 de la noche, pero finalmente fue a las 10:45 cuando el público logró verla.

Durante la espera algunos espectadores vociferaron improperios y otros amenazaron con pedir un reembolso a través de mensajes en redes sociales.

"Me importa una m*erda si eres Madonna, si llegas 3 horas tarde, eres j*dida grosero", "Quiero un reembolso ahora", "Cuando estás inquieto porque Madonna llega 2 horas tarde. Y luego ella sube al escenario y todo está perdonado", "¿Madonna empezó su show dos horas y media tarde anoche? No gastaré dinero para verla, no señora, esa mierda me cabrea. Taylor puede ser capitalista, pero respeta el tiempo de sus fans y comienza a tiempo como lo hacen muchos grandes artistas. Lady Gaga comienza a tiempo, Beyoncé comienza a tiempo", dijeron varios usuarios.