Residente pospone proyectos por guerra en Palestina y se queja por falta de empatía en los Grammy

"¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia?", ha sido uno de los reclamos del rapero y músico René Pérez (Residente) ante la normalidad con la que continúa el mundo en medio de la guerra de Israel y Palestina, por lo que decidió posponer el lanzamiento de su álbum y nuevos videos musicales.

El artista puertorriqueño también se quejó de la falta de empatía de las personalidades que asistieron a la pasada entrega del Latin Grammy, que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2023 en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES en Sevilla, España.

"Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?", dijo en un video.

"En vez de subir un ‘story ‘modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando", agregó.

"Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista. Como artista me entristeció ver que durante toda la premiación de los Grammys, nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver díganme, ¿Qué es lo que hay que entender que es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina", continuó.

El exintegrante de Calle 13 invitó a sus compañeros del género urbano a unirse a su reclamo por el cese de los ataques en Gaza, parte del Estado de Palestina, donde grabó el videoclip de su tema "Multi_Viral", como parte de su aporte para hacer notoria la lamentable situación, además de colgar en el escenario las banderas que le lanzan durante su concierto.