Kate del Castillo confiesa no quería casarse con Aarón Díaz

Por el 2009, el matrimonio entre los actores, Kate del Castillo y Aarón Díaz dio mucho de qué hablar por la diferencia de edad entre ambos, y ahora 14 años después la actriz confesó que se casó presionada.

"Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí. Me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo", dijo Kate en una entrevista con el conductor, Yordi Rosado.

En ese momento la actriz de “La Reina del Sur” tenía 33 años y el protagonista de “Teresa”, 24, y esa diferencia de edad fue factor para la ruptura, además que la actriz no quería tener hijos y él sí.

"Yo siempre digo que es bótox para el cuerpo, una juventud, alguien sexualmente activo es muy atractivo".

La pareja se casó en Las Vegas, Estados Unidos, vestido Elvis y Marilyn y luego celebraron una boda religiosa en San Miguel de Allende, México.

"Él quería tener hijos y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: '¿qué parte no entendiste cuando andábamos?'", dijo la actriz de 51 años.

La mexicana confesó que ella nunca ha querido tener hijos pero tampoco estaba dispuesta a quitarle esa ilusión al actor de 41 años. “Él es un gran padre y yo no le voy a quitar eso a nadie, por eso soy de frente y quiero esto”.

Actualmente, Díaz está casado con la actriz de origen argentino, Lola Ponce, con tiene dos hijas.

Por su parte, la intérprete de Teresa Mendoza, tiene una relación con el director de fotografía de cine Edgar Bahena.