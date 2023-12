Con la ayuda de sus médicos, Ricardo Arjona ofreció el domingo el concierto final de su gira "Blanco y Negro" y posiblemente de su carrera, en Santiago, Chile tras 150 presentaciones alrededor del mundo.

El artista se despidió a través de un comunicado en su Instagram, donde reveló el motivo que lo ha obligado a tomar esta pausa: las seis infiltraciones de columna a las que se sometió en los últimos dos meses.

"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio", inició el mensaje.

A raíz de la noticia, el músico guatemalteco entristeció a sus fanáticos, quienes esperan tener a su ídolo de regreso, ya que él no descartó esa posibilidad.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó", agregó.

"Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", finalizó.